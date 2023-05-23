Многодетная омичка купила в интернете таблетки для похудения и попала под суд

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Омске перед судом предстанет многодетная мать. 38-летнюю женщину обвиняют в контрабанде сильнодействующих средств в крупном объеме, сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что омичка летом 2022 года, желая похудеть, заказала в интернет-магазине сильнодействующее лекарство. Когда посылка пришла, ее задержали сотрудники Омской таможни совместно с полицейскими их управления по контролю за оборотом наркотиков. В таблетках содержалось запрещенное вещество.
Свою вину омичка признала полностью. Уголовное дело передано в Первомайский районный суд. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.