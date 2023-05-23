Многодетная омичка купила в интернете таблетки для похудения и попала под суд

Следователи выяснили, что омичка летом 2022 года, желая похудеть, заказала в интернет-магазине сильнодействующее лекарство. Когда посылка пришла, ее задержали сотрудники Омской таможни совместно с полицейскими их управления по контролю за оборотом наркотиков. В таблетках содержалось запрещенное вещество.