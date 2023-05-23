«Милый спутник» и «Рухнула колонна»: что пишут об умершем Владимире Варнавском

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Смерть Владимира Варнавского стала событием, которое заметили в том числе и за пределами Омской области. Бессменное руководство региональным парламентом в течение 29 лет и 7 созывов (1994–2023 годы) — это, возможно, уникальный прецедент для парламентской жизни постсоветской России. Кроме того, Варнавский как спикер Законодательного собрания некоторое время заседал в верхней палате федерального парламента и даже был заместителем ее председателя.
Именно в этом качестве, как спикера ЗакСа и (реже) сенатора, Варнавского вспоминали сегодня федеральные СМИ. Некрологи вышли на сайтах РИА «Новости», «Газеты.ру», «Коммерсанта», «Российской газеты». Иногда упоминались награды умершего (в их числе ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Дружбы), всегда цитировался пост врио губернатора Виталия Хоценко. Этим программа и ограничивалась: никто из федералов не стал копать глубоко, а «росгазетчики» быстро перешли к Евгению Крестьянинову, «одному из основателей нижегородского заксобрания».
Губернаторы
Намного больше внимания умершему по понятным причинам уделили политики, так или иначе связанные с Омском. Первым откликнулся Хоценко. Он был знаком с Варнавским совсем недолго — наверное, поэтому его отклик был вполне стандартным для таких случаев.
— Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области, — написал врио губернатора в своем телеграм-канале. — Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас. Искренне соболезную родным и близким Владимира Алексеевича Варнавского. Вечная и светлая память!
Бывший губернатор Александр Бурков отреагировал куда более эмоционально. Узнав о смерти человека, рядом с которым проработал 5 с половиной лет, он прервал долгое молчание, чтобы рассказать подписчикам о «величайшем спикере Заксобрания».
— Невосполнимая утрата для всех омичей и для меня лично… — написал Бурков. — Ушел из жизни Владимир Алексеевич Варнавский — человек-эпоха, с которым мне выпала честь работать на благо Омской области. Мудрый законодатель, выдающийся государственный деятель и надёжный соратник. Таким он останется в моей памяти. Владимир Алексеевич прошёл все этапы становления современной Омской области. Не просто прошёл, а создавал её и сделал всё для процветания региона. Во многом благодаря его деятельности мы стали экономически сильным промышленным краем людей с настоящим сибирским характером.
Еще дальше пошел первый губернатор, Леонид Полежаев.
— Для меня его уход из жизни — что-то непоправимое, не укладывающееся ни в сердце, ни в голове, — пишет он о Варнавском на сайте своего фонда «Духовное наследие». — Двадцать два года совместной деятельности. Мы пережили вместе и самые интересные, и самые изнуряющие времена. Тому, что Омская область преодолела и достигла за эти годы (а она, несомненно, достигла), регион обязан той честной экономической и политической позиции, которую являла законодательная власть, достойнейшим лицом которой был Владимир Варнавский.
Невосполнимая утрата для области, семьи, коллег, друзей. Нам остается только благодарно вспоминать: хранить в своей душе частичку его харизмы, ораторской силы, житейской мудрости. Уверен, что все, кто когда бы то ни было работал, дружил с ним, да и просто знал этого человека, сами примут это решение — помнить.
Чувствуется, что для Полежаева эта история очень личная. Варнавский — не просто давний коллега, но и человек, с которым у первого губернатора много общего. Оба принадлежат к одному поколению (Полежаев даже немного старше), оба руководили регионом практически с самого начала его постсоветской истории, уверенно контролируя ситуацию, но при этом и становясь объектом критики. Только один из них умер на посту, а другой ушел от дел еще 11 лет назад.
— Кто-то желчный и завистливый поспешит съязвить о неуместности «стариков во власти», — пишет Полежаев (и понятно, что эти слова могут быть не только о покойном спикере). — Кто-то задумчиво промолчит, про себя формулируя что-то важное. Должно пройти какое-то время, чтобы оказалась ясной цена этой потери. Он был одним из тех достойнейших «штучных» людей, которые сделали очень многое для всех жителей области…
Депутаты
Оксана Фадина рассказала, что совсем недавно, в выходные, Варнавский вместе с ней участвовал в рабочей поездке врио губернатора в Крутинский район.
— Смелость и сила говорить и делать то, что считал нужным во благо региона и его жителей, — те качества, которыми я восхищалась и буду восхищаться, — пишет Фадина. — Его энергичность и настойчивость в решении вопросов до последних дней жизни была непостижима.
Здесь же Варнавский характеризуется как «первый среди первых», «мудрый наставник с ядрёным чувством юмора и тонкой политической хитростью», которого отличали «глубокий аналитический взгляд, профессиональное владение любым вопросом, безупречная подготовка к любому мероприятию, непревзойдённый слог оратора, стратегическое видение и искусное управление».
Игорь Антропенко пишет о покойном как о «профессионале, настоящем политике, невероятно чутком к бедам земляков. Талантливом и смелом».
— Я из поколения депутатов, которые работали под его руководством в Законодательном Собрании и без преувеличения считают его своим политическим наставником, — говорит Антропенко. — Помню, какое сильное, неизгладимое впечатление он произвёл при личном знакомстве. Его мудрость и опыт служили опорой, признавались на самом высоком, международном уровне. Он навсегда останется для многих недостижимым идеалом политика, образцом выдающихся и редких человеческих качеств.
Наиболее лиричным оказался Олег Смолин — потрясенный потерей и цитирующий классическую поэзию.
— Я потрясён, — написал он. — Умер Владимир Варнавский. Мы встречались чуть больше двух недель назад, хоть и было известно, что он тяжело болен, но на человека, который может умереть, был абсолютно не похож.
Отношения между Варнавским и Смолиным, по словам последнего, всегда были «дружественными и теплыми» и были основаны в том числе на сходстве политических взглядов.
— Полагаю, — пишет Смолин, — что Владимир Варнавский во многом разделял левоцентристские взгляды, он неоднократно называл себя социал-демократом, хоть и возглавлял сторонников «Единой России» в Омской области.
Далее депутат цитирует Василия Жуковского:
«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были».
Министры
Руководители областных министерств не остались в стороне. Совсем недавно им было велено быть активными в социальных сетях — и сегодняшнее печальное событие дало очередной повод.
— Не передать словами скорбь и горечь, — пишет, например, глава Минфина Вадим Чеченко. — Владимир Алексеевич пользовался искренним уважением жителей нашего региона, все проблемы и возможности нашей области знал досконально, был особенно внимателен к человеческим судьбам. Для скольких депутатов он стал мудрым наставником — наверное, не перечесть. Всегда максимально внимательно относился к бюджетному процессу, знал его во всех тонкостях. Мы — областной минфин — всегда могли рассчитывать на его своевременные советы и ценные замечания. Искренне благодарен Владимиру Алексеевичу за тот опыт, которым он делился…
О полезном сотрудничестве с покойным пишет и глава Минкульта Юрий Трофимов.
— Для сферы культуры региона Владимир Алексеевич был большим другом и в то же время — справедливым критиком, — рассказывает министр. — Всецело поддерживал и отстаивал программы по развитию учреждений культуры в муниципальных районах и в Омске. С удовольствием и интересом принимал участие в выездах на стройки, где мог дать дельный, профессиональный совет, пожурить по-отечески или искренне похвалить. Всегда старался посещать омские театры, музеи, филармонию, в рамках официальных мероприятий и просто как обычный зритель.
А вот глава Минсельхоза Николай Дрофа в конкретику не вдавался: видимо, его тема была для покойного максимально далека.
— Владимир Алексеевич Варнавский навсегда останется в нашей памяти великим деятелем, который трудился на благо Омской области, — написал Дрофа. — Он был мудрым руководителем, опытным управленцем, искренне любившим свою страну.
Журналисты
Отдельный жанр — высказывания об умершем политике журналистов (даже бывших). Скажем, Антон Маликов (в прошлом главред «Города55», а теперь пресс-секретарь «Единой России») заговорил о «легенде омского парламентаризма».
— Вот только недавно, в День Победы, общался с Владимиром Алексеевичем, — вспоминает он. — Вспоминали, как вместе работали на днях Омской области в Совете Федерации, обсуждали тогда еще гремевший в регионе план строительства кремниевого завода. Как он отчитывал меня, когда я на мероприятиях по запарке пробегал мимо, не поздоровавшись. Как я зачастую подкарауливал его у двери после заседаний, чтобы взять комментарий…
Он был ярким, мудрым политиком, умеющим формулировать мысли так, что в них одновременно фигурировали и глубина, и юмор, и четкий посыл. «У нас скоро курица Иртыш перебежит, а вы не хотите гидроузел строить».
О формулировках, кстати, заговорила и Евгения Лифантьева (в прошлом главред «Делового Омска», сейчас пресс-секретарь омского обкома КПРФ).
— Собрала цитатник Варнавского, — пишет она, — у которого «в новую искренность» молодым поучиться надо. Он умел так элегантно, без матов и блатных наездов, опустить оппонента, что у меня аж слюнки текли. Вот что значит советская номенклатурная школа! В общем, собрала цитатник, а Владимир Алексеевич вдруг оказался вне критики…
Остается надеяться, что публикации цитатника уход Варнавского из жизни не помешает.
Лаконичнее всех оказалась Наталья Граф, написавшая:
— Рухнула колонна, на которой стоял омский парламент. Да и кто только не стоял… Атланта больше нет…
Ну, а нас остается уточнить, что омский парламент, конечно, будет стоять и дальше — без этой колонны. Открытыми остаются вопросы о том, кто станет новым спикером и кого жители Муромцевского района сделают своим новым депутатом-одномандатником, но это будет решаться уже в будничном порядке.