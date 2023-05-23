«Милый спутник» и «Рухнула колонна»: что пишут об умершем Владимире Варнавском

Чувствуется, что для Полежаева эта история очень личная. Варнавский — не просто давний коллега, но и человек, с которым у первого губернатора много общего. Оба принадлежат к одному поколению (Полежаев даже немного старше), оба руководили регионом практически с самого начала его постсоветской истории, уверенно контролируя ситуацию, но при этом и становясь объектом критики. Только один из них умер на посту, а другой ушел от дел еще 11 лет назад.