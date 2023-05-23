МЧС РФ тушит природный пожар, перекинувшийся с территории Алтая в Казахстан

По данным пресс-службы, пожар начался неподалеку от села Новенькое, где загорелась сухая трава, а огонь распространился на территорию заповедника, находящегося в 7 километрах от станции Аул Бородулихинского района области Абай. Площадь возгорания, по информации лесхоза, составила 70 гектаров. Глава региона следит за ситуацией и принимает необходимые меры. На данный момент населенные пункты не находятся под угрозой, пишет ФедералПресс.