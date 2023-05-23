Магнитные бури могут вызвать скачки давления: предупреждает врач Тяжельников

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам Тяжельникова, люди, страдающие патологией сердца и сосудов, а также имеющие склонность к изменениям артериального давления, особенно подвержены воздействию магнитных бурь. В такие дни вероятность внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф значительно увеличивается, пишет iz.ru.
Однако специалист отметил, что и относительно здоровые люди могут ощутить воздействие магнитных бурь. Симптомы могут включать головные боли, головокружение, учащение пульса, нарушение сердечного ритма, тревожность или депрессивное состояние, изменения настроения, нарушения сна и колебания артериального давления.
Ранее Тяжельников рекомендовал в период магнитных бурь снизить потребление крепкого чая и кофе, заменив их на травяные чаи или настои. Он также отметил, что людям с низким давлением стоит принимать средства для повышения тонуса, например настойку лимонника. Врач подчеркнул, что важно измерять артериальное давление утром и вечером в период магнитных бурь.