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Магнитные бури могут вызвать скачки давления: предупреждает врач Тяжельников

23 мая 2023, 15:25
Специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил о возрастающих рисках внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф в условиях магнитных бурь.

По словам Тяжельникова, люди, страдающие патологией сердца и сосудов, а также имеющие склонность к изменениям артериального давления, особенно подвержены воздействию магнитных бурь. В такие дни вероятность внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф значительно увеличивается, пишет iz.ru.

Однако специалист отметил, что и относительно здоровые люди могут ощутить воздействие магнитных бурь. Симптомы могут включать головные боли, головокружение, учащение пульса, нарушение сердечного ритма, тревожность или депрессивное состояние, изменения настроения, нарушения сна и колебания артериального давления.

Ранее Тяжельников рекомендовал в период магнитных бурь снизить потребление крепкого чая и кофе, заменив их на травяные чаи или настои. Он также отметил, что людям с низким давлением стоит принимать средства для повышения тонуса, например настойку лимонника. Врач подчеркнул, что важно измерять артериальное давление утром и вечером в период магнитных бурь.

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