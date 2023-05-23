Магнитные бури могут вызвать скачки давления: предупреждает врач Тяжельников

Ранее Тяжельников рекомендовал в период магнитных бурь снизить потребление крепкого чая и кофе, заменив их на травяные чаи или настои. Он также отметил, что людям с низким давлением стоит принимать средства для повышения тонуса, например настойку лимонника. Врач подчеркнул, что важно измерять артериальное давление утром и вечером в период магнитных бурь.