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Ликвидированы последствия утечки дизеля в реку в Коми

23 мая 2023, 07:50
В Вуктыльском районе Республики Коми успешно были устранены последствия утечки дизельного топлива в реку Подчерка.

Как сообщили в министерстве природы региона, солярка для дизель-генератора находилась на берегу реки, примерно в 14 километрах от поселка Подчерье, пишет ФедералПресс.

Ликвидацией последствий утечки занимались силы и средства ООО "СПАСФ-Природы", по информации министерства. Утечку удалось полностью остановить в течение нескольких часов. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды и почвы в местах разлива. По факту утечки дизельного топлива проводится процессуальная проверка в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

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