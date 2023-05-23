Ликвидированы последствия утечки дизеля в реку в Коми

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Как сообщили в министерстве природы региона, солярка для дизель-генератора находилась на берегу реки, примерно в 14 километрах от поселка Подчерье, пишет ФедералПресс.
Ликвидацией последствий утечки занимались силы и средства ООО "СПАСФ-Природы", по информации министерства. Утечку удалось полностью остановить в течение нескольких часов. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды и почвы в местах разлива. По факту утечки дизельного топлива проводится процессуальная проверка в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.