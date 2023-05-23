ГИБДД просит сообщать о принятии взяток сотрудниками

Posted Вчера, 11:23
Published Вчера, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В ГИБДД напомнили, что любая попытка предоставить взятку инспектору является основанием для возбуждения уголовного дела по статье «дача взятки». Предусмотренные статьей наказания включают штраф до 30-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере 10-кратной суммы взятки, пишет Общественная служба новостей.
В случае особо крупных сумм взятки нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
В ведомстве также подчеркнули, что все процедуры по оформлению штрафов должны осуществляться перед включенным видеорегистратором, чтобы обеспечить прозрачность и документирование каждого случая.