ГИБДД просит сообщать о принятии взяток сотрудниками

В ГИБДД напомнили, что любая попытка предоставить взятку инспектору является основанием для возбуждения уголовного дела по статье «дача взятки». Предусмотренные статьей наказания включают штраф до 30-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере 10-кратной суммы взятки, пишет Общественная служба новостей.