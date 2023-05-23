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Published Вчера, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

ГИБДД просит сообщать о принятии взяток сотрудниками

23 мая 2023, 11:23
Госавтоинспекция Хабаровского края выступила с призывом к гражданам сообщать о фактах взятия взяток сотрудниками дорожно-патрульной службы. Призыв был опубликован на официальном сайте ведомства во вторник.

В ГИБДД напомнили, что любая попытка предоставить взятку инспектору является основанием для возбуждения уголовного дела по статье «дача взятки». Предусмотренные статьей наказания включают штраф до 30-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере 10-кратной суммы взятки, пишет Общественная служба новостей.

В случае особо крупных сумм взятки нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

В ведомстве также подчеркнули, что все процедуры по оформлению штрафов должны осуществляться перед включенным видеорегистратором, чтобы обеспечить прозрачность и документирование каждого случая.

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