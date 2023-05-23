ФОМС: На 39% увеличился охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что в сравнении с 2021 годом охват населения профмероприятиями вырос на 39%. Также он отметил ежегодное расширение программы этих мероприятий и списка исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований, пишет ТАСС.
По словам Баланина, меры по допфинансированию повысили доступность помощи лицам с онкологическими заболеваниями. В минувшем году было зафиксировано свыше 3,6 млн случаев лечения онкологии, это вдвое больше, чем в 2018-м.
В 2022-м в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования медики выполнили 91 900 процедур ЭКО, это на 7300 процедур больше, чем годом ранее.
По статистике, в прошлом году граждане РФ получили более 2 млн услуг специализированной помощи. Чаще всего они обращались с офтальмологическими проблемами (более 256 000 раз) и онкологическими (более 248 000). На третьем месте - проблемы в сфере гинекологии и акушерства (170 000 случаев).
Напомним: с 2021 года ФОМС напрямую оплачивает специализированную медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими учреждениями в стационарных условиях.