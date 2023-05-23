ФОМС: На 39% увеличился охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС

По статистике, в прошлом году граждане РФ получили более 2 млн услуг специализированной помощи. Чаще всего они обращались с офтальмологическими проблемами (более 256 000 раз) и онкологическими (более 248 000). На третьем месте - проблемы в сфере гинекологии и акушерства (170 000 случаев).