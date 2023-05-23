Челябинск вводит режим НМУ из-за дымки от лесных пожаров

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Жители могут ощущать запах гари в воздухе. По прогнозам, неблагоприятные условия будут сохраняться до 19:00 25 мая, пишет ФедералПресс.
В пресс-службе министерства экологии Челябинской области, цитируемой «ФедералПресс», сообщили, что в Челябинске были обнаружены незначительные превышения концентрации диоксида серы, взвешенных частиц и сероводорода. Все данные о превышениях переданы соответствующим контролирующим органам для принятия необходимых мер.
Жителям Челябинска рекомендуется употреблять больше воды, избегать проветривания помещений утром и проводить влажную уборку. Муниципальным чиновникам рекомендовано проводить полив улиц с целью уменьшения воздействия дыма.
Министерство экологии региона следит за состоянием воздуха, используя стационарные посты и мобильные лаборатории для контроля качества воздуха.
Экологи также рекомендуют предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферу.