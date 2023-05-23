Челябинск вводит режим НМУ из-за дымки от лесных пожаров

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области, цитируемой «ФедералПресс», сообщили, что в Челябинске были обнаружены незначительные превышения концентрации диоксида серы, взвешенных частиц и сероводорода. Все данные о превышениях переданы соответствующим контролирующим органам для принятия необходимых мер.