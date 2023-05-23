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Челябинск вводит режим НМУ из-за дымки от лесных пожаров

23 мая 2023, 07:51
В городе Челябинске объявлен режим неблагоприятной метеорологической устойчивости (НМУ) из-за дымки, вызванной лесными пожарами, которая сохраняется в некоторых городах Челябинской области и столице Южного Урала.

Жители могут ощущать запах гари в воздухе. По прогнозам, неблагоприятные условия будут сохраняться до 19:00 25 мая, пишет ФедералПресс.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области, цитируемой «ФедералПресс», сообщили, что в Челябинске были обнаружены незначительные превышения концентрации диоксида серы, взвешенных частиц и сероводорода. Все данные о превышениях переданы соответствующим контролирующим органам для принятия необходимых мер.

Жителям Челябинска рекомендуется употреблять больше воды, избегать проветривания помещений утром и проводить влажную уборку. Муниципальным чиновникам рекомендовано проводить полив улиц с целью уменьшения воздействия дыма.

Министерство экологии региона следит за состоянием воздуха, используя стационарные посты и мобильные лаборатории для контроля качества воздуха.

Экологи также рекомендуют предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов снизить выбросы в атмосферу.

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