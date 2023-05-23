Брейк-данс, велосипеды и марафон. Какие спортивные праздники ждут омичей летом

Впрочем, региональные спортивные чиновники не только помнят о традициях, но и стараются идти в ногу со временем. Например, в следующем году на Олимпиаде в Париже в программу соревнований впервые попадет брейк-данс. Это отметили и омские власти, которые в будущем тоже намерены продвигать этот на самом деле уже совсем не молодой вид спорта.