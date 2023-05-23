Брейк-данс, велосипеды и марафон. Какие спортивные праздники ждут омичей летом

Posted Вчера, 14:44
Published Вчера, 14:44
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
На вопросы Города55 и других СМИ ответили первый замминистра спорта региона Иван Колесник, директор городского департамента спорта Дмитрий Зданович, и отвечающие конкретно за Сибирский международный марафон (SIM) Константин Подбельский и многократная его победительница Марина Ковалева.
«Мы сейчас становимся центром России по проведению спортивных мероприятий. С нами в прошлом году могла только Москва соперничать по количеству участников празднования дня молодежи. У нас на все ведомства запланировали суммарно 1500 мероприятий на весь год. Посмотрите сами: у нас «ВелоОмск», у нас «Забег», у нас день России, а 24 июня у нас День молодежи. Как видите, событий очень много», - отметил Иван Колесник.
По словам чиновников, лето 2023 года будет жарким и интересным. Все это прямо сейчас выходит за рамки просто спортивных праздников, а становится одним из самых весомых механизмов для развития событийного туризма.
«Одно из самых ярких мероприятий начала лета – «ВелоОмск». До 26 мая можно зарегистрироваться на заезд онлайн. 31, 1 и 2 числа можно зарегистрироваться оффлайн, для регистрации нужен только паспорт. за три дня до старта будет организована выдача номеров и обмундирования с символикой «ВелоОмска». По аренде велосипедов: наши организации, с которыми мы сотрудничаем, организуют бесплатный ремонт, можно прийти на площадь со сломанным велосипедом и вам там его починят. На площади будет прокат велосипедов, но он будет платным», - рассказал Дмитрий Зданович.
Еще одно традиционное мероприятие конца весны в Омске – весенний полумарафон. Правда, пройдет он в самом начале июня, что организаторов никак не смущает.
«Наш весенний полумарафон пройдет в июне, но от этого мы ничего не потеряли. У нас 4 дистанции. На 1 км уже почти все места регистрации заняты. Старт у нас в этом году тоже необычный: на Соборной площади, поэтому маршруты у нас тоже поменяются немного», - добавил директор SIM Константин Подбельский.
Впрочем, региональные спортивные чиновники не только помнят о традициях, но и стараются идти в ногу со временем. Например, в следующем году на Олимпиаде в Париже в программу соревнований впервые попадет брейк-данс. Это отметили и омские власти, которые в будущем тоже намерены продвигать этот на самом деле уже совсем не молодой вид спорта.
«Вообще не хотели анонсировать раньше времени, но да, у нас была такая идея: устроить на День молодежи баттл между школами брейк-данса, у нас в Омске их сильно больше, чем одна. С удовольствием будет продвигать новые, если так можно выразиться, виды спорта, главное, не в ущерб другим, уже укоренившимся и имеющим большую популярность», - добавил Колесник.
Напомним, что помимо вышеописанных мероприятий омичи также смогут прийти на ставший традиционным Цветочный забег (18 июня), а уже в самом начале июня, 4 числа, состоится крупнейший одновременный старт нескольких полумарафонов по всей стране «ЗаБег». В Омске он также пройдет по традиционной схеме.