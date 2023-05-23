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27 нарушений. Инспекторы ГИМС забрали на спецстоянку транспорт омского судоводителя

23 мая 2023, 10:46
Фото: Город55
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Омские судоводители допустили 27 правонарушений с начала навигации

Составлено 13 постановлений об административных правонарушениях.

Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в этом году инспекторы ГИМС провели 67 патрулирований и выявили 27 нарушений.

Отметим, что в 7 случаях была нарушена безопасность пассажиров.

«Основная часть нарушений среди судоводителей, которые мы выявили в ходе надзора на водоемах, касаются нарушений правил плавания — составлено 13 постановлений об административных правонарушениях», — уточнил начальник Центра ГИМС Семен Турков.

Кроме того, у судоводителя без прав изъяли на спецстоянку водный транспорт.

Напомним, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам начали патрулировать акватории региона с 1 мая.

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#Ксения Карагодина#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#ГИМС#Нарушения#Водоемы#Маломерные суда#Водное транспортное средство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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