27 нарушений. Инспекторы ГИМС забрали на спецстоянку транспорт омского судоводителя

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в этом году инспекторы ГИМС провели 67 патрулирований и выявили 27 нарушений.
Отметим, что в 7 случаях была нарушена безопасность пассажиров.
«Основная часть нарушений среди судоводителей, которые мы выявили в ходе надзора на водоемах, касаются нарушений правил плавания — составлено 13 постановлений об административных правонарушениях», — уточнил начальник Центра ГИМС Семен Турков.
Кроме того, у судоводителя без прав изъяли на спецстоянку водный транспорт.
Напомним, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам начали патрулировать акватории региона с 1 мая.