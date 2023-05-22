Житель Омской области забил знакомого кочергой из-за давних обид своей тети

В тот же день по подозрению в этом убийстве был задержан молодой житель села. Как выяснилось, вечером 17 мая мужчины крепко повздорили, после чего подозреваемый схватил кочергу и обрушил град ударов на голову своему оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.