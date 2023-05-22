Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

Житель Омской области забил знакомого кочергой из-за давних обид своей тети

22 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI
Погибший получил множество ударов по голове
Женщина когда-то сожительствовала с убитым, который всячески ее унижал и обижал.

В Крутинском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело на 26-летнего жителя селя Яман. Парень до смерти забил кочергой 46-летнего односельчанина.

«В четверг, 18 мая, в одном из частных домов в селе было найдено тело мужчины с телесными повреждениями. По заключению экспертов, погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга с множеством гематом», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В тот же день по подозрению в этом убийстве был задержан молодой житель села. Как выяснилось, вечером 17 мая мужчины крепко повздорили, после чего подозреваемый схватил кочергу и обрушил град ударов на голову своему оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После первых же допросов выяснилась и причина той смертельной ссоры: оказалось, погибший некогда сожительствовал с тетей подозреваемого и якобы всячески обижал женщину. Племянник затаил на него обиду и решил отомстить.

Сейчас задержанный по ходатайству следствия отправлен под стражу в СИЗО, а расследование уголовного дела продолжается.

Смертельная ревность. Омич до смерти забил знакомого, приревновав его к возлюбленной
Узнать подробнее
#Василий Попов#Уголовное дело#Суд#Убийство#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Крутинский район
Подпишитесь
Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
Сегодня, 04:35
Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали
Сегодня, 08:46
В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов
Сегодня, 10:23
Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
Сегодня, 09:00
В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
Сегодня, 07:18
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
Сегодня, 09:13