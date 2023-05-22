Житель Омской области забил знакомого кочергой из-за давних обид своей тети

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Крутинском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело на 26-летнего жителя селя Яман. Парень до смерти забил кочергой 46-летнего односельчанина.
«В четверг, 18 мая, в одном из частных домов в селе было найдено тело мужчины с телесными повреждениями. По заключению экспертов, погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга с множеством гематом», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В тот же день по подозрению в этом убийстве был задержан молодой житель села. Как выяснилось, вечером 17 мая мужчины крепко повздорили, после чего подозреваемый схватил кочергу и обрушил град ударов на голову своему оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После первых же допросов выяснилась и причина той смертельной ссоры: оказалось, погибший некогда сожительствовал с тетей подозреваемого и якобы всячески обижал женщину. Племянник затаил на него обиду и решил отомстить.
Сейчас задержанный по ходатайству следствия отправлен под стражу в СИЗО, а расследование уголовного дела продолжается.