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Затянуло дымкой. В Омске ввели режим «черного неба»

22 мая 2023, 03:17
Фото: 1MI
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В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 11:00. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.

В Омской области сегодня ночью, 22 мая, ввели режим «черного неба».

«Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 11:00 22 мая 2023 года. На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В социальных сетях омичи жалуются на качество воздуха в городе. В частности, на смог обратили внимание жители Центрального и Советского округов.

«Нефтяники, ул. Магистральная, запах мазута», — рассказала пользовательница ВКонтакте, подписанная как Ирэна Мос.

Очевидцы сообщили, что над городом повис шлейф дыма от ТЭЦ-5 уже после введения режима НМУ.

«Одни беды от этой ТЭЦ. Гудит, воняет, золой посыпает», — сообщил омич Всеволод Поддерегин о ситуации в Центральном округе в паблике «Дыши! Омск».

О выбросах омичи могут также сообщить на горячую линию:

Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
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#Евгений Игишев#Нму#Режим нму#Черное небо#Смог#Дымка#Город#Общество#Экология
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