Затянуло дымкой. В Омске ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Омской области сегодня ночью, 22 мая, ввели режим «черного неба».
«Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 11:00 22 мая 2023 года. На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
В социальных сетях омичи жалуются на качество воздуха в городе. В частности, на смог обратили внимание жители Центрального и Советского округов.
«Нефтяники, ул. Магистральная, запах мазута», — рассказала пользовательница ВКонтакте, подписанная как Ирэна Мос.
Очевидцы сообщили, что над городом повис шлейф дыма от ТЭЦ-5 уже после введения режима НМУ.
«Одни беды от этой ТЭЦ. Гудит, воняет, золой посыпает», — сообщил омич Всеволод Поддерегин о ситуации в Центральном округе в паблике «Дыши! Омск».
О выбросах омичи могут также сообщить на горячую линию: