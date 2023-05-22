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Зафиксирован рост случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области за 2022 год

22 мая 2023, 08:48
В пресс-службе Роспотребнадзора поступила информация о заблаговременном приросте заболевших ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области в 2022 году. По последним данным, число зараженных достигло 3082 человек.

Согласно отчету, за год количество инфицированных в регионе увеличилось на 20,1 % по сравнению с предыдущим 2021 годом, пишет ФедералПресс.

Отмечается, что на данный момент не существует эффективных вакцин и лекарств для борьбы с этой инфекцией. В случае заражения ВИЧ, больные регистрируются и могут получить необходимую поддерживающую терапию.

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции являются половой контакт и инъекционное употребление наркотиков. В связи с этим, органы здравоохранения призывают к принятию соответствующих мер предосторожности и пропаганде безопасного секса, а также активной борьбе с наркоманией и распространением инъекционного употребления наркотиков.

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