Зафиксирован рост случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области за 2022 год

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Согласно отчету, за год количество инфицированных в регионе увеличилось на 20,1 % по сравнению с предыдущим 2021 годом, пишет ФедералПресс.
Отмечается, что на данный момент не существует эффективных вакцин и лекарств для борьбы с этой инфекцией. В случае заражения ВИЧ, больные регистрируются и могут получить необходимую поддерживающую терапию.
Основными путями передачи ВИЧ-инфекции являются половой контакт и инъекционное употребление наркотиков. В связи с этим, органы здравоохранения призывают к принятию соответствующих мер предосторожности и пропаганде безопасного секса, а также активной борьбе с наркоманией и распространением инъекционного употребления наркотиков.