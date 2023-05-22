Зафиксирован рост случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области за 2022 год

В пресс-службе Роспотребнадзора поступила информация о заблаговременном приросте заболевших ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области в 2022 году. По последним данным, число зараженных достигло 3082 человек.