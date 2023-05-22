Врач рассказал о возможной причине смерти супруга Дианы Гурцкая

Он подчеркнул, что перелет является нагрузкой на организм человека, но не опасен для здоровых людей. Однако при скрытых или явных заболеваниях, такая нагрузка может вызывать ухудшение состояния здоровья. Поэтому Мамедов предположил, что у Кучеренко были скрытые заболевания, которые проявились во время полета.