Врач рассказал о возможной причине смерти супруга Дианы Гурцкая

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что перелет не смог стать непосредственной причиной смерти.
Он подчеркнул, что перелет является нагрузкой на организм человека, но не опасен для здоровых людей. Однако при скрытых или явных заболеваниях, такая нагрузка может вызывать ухудшение состояния здоровья. Поэтому Мамедов предположил, что у Кучеренко были скрытые заболевания, которые проявились во время полета.