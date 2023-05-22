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Врач рассказал о возможной причине смерти супруга Дианы Гурцкая

22 мая 2023, 18:12
Профессор кардиологии Мехман Мамедов высказал свое предположение о причине внезапной смерти Петра Кучеренко, мужа популярной российской певицы Дианы Гурцкая.

В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что перелет не смог стать непосредственной причиной смерти.

Он подчеркнул, что перелет является нагрузкой на организм человека, но не опасен для здоровых людей. Однако при скрытых или явных заболеваниях, такая нагрузка может вызывать ухудшение состояния здоровья. Поэтому Мамедов предположил, что у Кучеренко были скрытые заболевания, которые проявились во время полета.

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