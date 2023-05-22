В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В жизни общества с ограниченной ответственностью «Компания „Топ Лайн“» на днях изменились сразу две вещи. Во-первых, офис компании переехал с улицы Герцена на улицу Щербанева, в дом №20. Во-вторых, основной вид деятельности фирмы теперь не «аренда или управление собственным или арендованным нежилым имуществом», а «деятельность гостиниц».
Эти две новости тесно связаны между собой. «Компания „Топ Лайн“» — часть бизнес-империи Фридманов (ее уставной капитал поделен напополам между Ильей Геннадьевичем и Марком Ильичом Фридманами). Другая составляющая семейного бизнеса, просто «Топ Лайн», в 2018 году выкупила здание Облпотребсоюза на Щербанева, потом фактически снесла его и построила на том же месте новое. 1 июня в этом доме откроется четырехзвездочная гостиница «50/60».
Офис «Компании „Топ Лайн“» разместится на цокольном этаже здания. На первый этаж переехало принадлежащее Фридманам ООО «Метаморфозы», прежде называвшееся «Евразия-Консалтинг» и прописанное на улице Масленникова. Кстати, на том же этаже должен заработать ресторан европейской кухни «Метаморфозы». Специализация одноименного ООО — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».