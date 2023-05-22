В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов

Эти две новости тесно связаны между собой. «Компания „Топ Лайн“» — часть бизнес-империи Фридманов (ее уставной капитал поделен напополам между Ильей Геннадьевичем и Марком Ильичом Фридманами). Другая составляющая семейного бизнеса, просто «Топ Лайн», в 2018 году выкупила здание Облпотребсоюза на Щербанева, потом фактически снесла его и построила на том же месте новое. 1 июня в этом доме откроется четырехзвездочная гостиница «50/60».