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В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов

22 мая 2023, 10:23
Фото: пресс-служба администрации Омска
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Одна из этих фирм теперь называется «Метаморфозы» — как ресторан в здании.

В жизни общества с ограниченной ответственностью «Компания „Топ Лайн“» на днях изменились сразу две вещи. Во-первых, офис компании переехал с улицы Герцена на улицу Щербанева, в дом №20. Во-вторых, основной вид деятельности фирмы теперь не «аренда или управление собственным или арендованным нежилым имуществом», а «деятельность гостиниц».

Эти две новости тесно связаны между собой. «Компания „Топ Лайн“» — часть бизнес-империи Фридманов (ее уставной капитал поделен напополам между Ильей Геннадьевичем и Марком Ильичом Фридманами). Другая составляющая семейного бизнеса, просто «Топ Лайн», в 2018 году выкупила здание Облпотребсоюза на Щербанева, потом фактически снесла его и построила на том же месте новое. 1 июня в этом доме откроется четырехзвездочная гостиница «50/60».

Офис «Компании „Топ Лайн“» разместится на цокольном этаже здания. На первый этаж переехало принадлежащее Фридманам ООО «Метаморфозы», прежде называвшееся «Евразия-Консалтинг» и прописанное на улице Масленникова. Кстати, на том же этаже должен заработать ресторан европейской кухни «Метаморфозы». Специализация одноименного ООО — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

В Омске ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов на улице Щербанева
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#Николай Эйхвальд#Гостиницы#Топ Лайн#Фридманы#Новости
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