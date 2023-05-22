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В целом все в норме. От укусов клещей пострадали уже больше тысячи омичей

22 мая 2023, 11:22
Фото: Город55
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От укусов клещей в Омской области пострадали уже больше тысячи человек

Среди исследованных насекомых есть те, кто переносил клещевой энцефалит.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике укусов клещей в Омской области. По состоянию на 22 мая, насекомые напали на 1237 человек, в том числе на 426 детей.

«В специализированных лабораториях исследовано 98,9% клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями — 4,8%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 1,1%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,4% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,3%», — предоставили результаты исследований сотрудники управления.

Известно, что больше всего обращений к медикам поступало от жителей Омска. Вместе с тем основные места массовых гуляний были обработаны от клещей. Работы проводились на площади 1471 га. Вдобавок к этому акарицидная обработка планируется еще на озелененных территориях на площади больше 3 тыс га.

По оценкам специалистов, статистические показатели по укусам клещей не превышают среднемноголетних значений. Многие сейчас проходят вакцинацию, понимая, что она может защитить от клещевого энцефалита. Так, с начала года было привито больше 49 тыс человек.

Ранее стало известно о появлении новых видов клещей, которые могут переносить чуму и другие опасные болезни. В Роспотребнадзоре отреагировали на эту информацию и заявили, что поводов для беспокойства нет.

Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
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#Алина Ясинская#Здоровье#Общество#Новости#Омск#Омская область#Клещевой энцефалит#Обработка от клещей#Клещи#Укус клеща
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