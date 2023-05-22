В целом все в норме. От укусов клещей пострадали уже больше тысячи омичей

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике укусов клещей в Омской области. По состоянию на 22 мая, насекомые напали на 1237 человек, в том числе на 426 детей.
«В специализированных лабораториях исследовано 98,9% клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями — 4,8%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 1,1%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,4% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,3%», — предоставили результаты исследований сотрудники управления.
Известно, что больше всего обращений к медикам поступало от жителей Омска. Вместе с тем основные места массовых гуляний были обработаны от клещей. Работы проводились на площади 1471 га. Вдобавок к этому акарицидная обработка планируется еще на озелененных территориях на площади больше 3 тыс га.
По оценкам специалистов, статистические показатели по укусам клещей не превышают среднемноголетних значений. Многие сейчас проходят вакцинацию, понимая, что она может защитить от клещевого энцефалита. Так, с начала года было привито больше 49 тыс человек.
Ранее стало известно о появлении новых видов клещей, которые могут переносить чуму и другие опасные болезни. В Роспотребнадзоре отреагировали на эту информацию и заявили, что поводов для беспокойства нет.