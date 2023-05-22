В целом все в норме. От укусов клещей пострадали уже больше тысячи омичей

Известно, что больше всего обращений к медикам поступало от жителей Омска. Вместе с тем основные места массовых гуляний были обработаны от клещей. Работы проводились на площади 1471 га. Вдобавок к этому акарицидная обработка планируется еще на озелененных территориях на площади больше 3 тыс га.