В Омской области поломанными детскими площадками заинтересовалась прокуратура

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В Марьяновском районе Омской области нашли нарушения в содержании детских и спортивных площадок, сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры проверили площадки на соответствия требованиям безопасности. На некоторых объектах обнаружили поломанные качели, песочницы, а турники и перекладины нуждаются в покраске. В ведомстве посчитали, что конструкции в неисправном состоянии могут стать причиной травмы у детей.
По факту нарушений, прокуратура внесла представления главе муниципального района и директорам местных школ и детских садов. В ведомстве проконтролируют устранение неисправностей.