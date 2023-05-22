В Омской области поломанными детскими площадками заинтересовалась прокуратура

Сотрудники прокуратуры проверили площадки на соответствия требованиям безопасности. На некоторых объектах обнаружили поломанные качели, песочницы, а турники и перекладины нуждаются в покраске. В ведомстве посчитали, что конструкции в неисправном состоянии могут стать причиной травмы у детей.