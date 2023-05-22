Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Изображение материала

В Омской области поломанными детскими площадками заинтересовалась прокуратура

22 мая 2023, 04:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
В ведомстве посчитали, что конструкции в неисправном состоянии могут стать причиной травмы.

В Марьяновском районе Омской области нашли нарушения в содержании детских и спортивных площадок, сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры проверили площадки на соответствия требованиям безопасности. На некоторых объектах обнаружили поломанные качели, песочницы, а турники и перекладины нуждаются в покраске. В ведомстве посчитали, что конструкции в неисправном состоянии могут стать причиной травмы у детей.

По факту нарушений, прокуратура внесла представления главе муниципального района и директорам местных школ и детских садов. В ведомстве проконтролируют устранение неисправностей.

Не прошло и года. В центре Омска сломали скамейки в скейт-парке на Бударина
Узнать подробнее
«Не все подростки такие». Юные омичи провели субботник в скейт-парке на Бударина
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Представление#Детская площадка#Общество#Омск#Омская область#Марьяновский район
Подпишитесь
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей
Вчера, 10:59
«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома
Вчера, 06:41
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
Вчера, 03:05
От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок
Вчера, 07:47
Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
Вчера, 08:57
Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Вчера, 05:10