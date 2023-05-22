В Омской области отменили ранее введенный из-за природных пожаров режим ЧС

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Омской области с 22 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе на протяжении двух недель из-за природных пожаров. Согласно результатам мониторинга МЧС, леса и поля в Омской области стали гореть меньше. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«На личном контроле держу исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Поставил задачу усилить информационную работу с жителями: предупредить их, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует», — сообщил Хоценко.
Опасность возникновения лесных и ландшафтных пожаров в Омской области все же сохраняется, поэтому в регионе будет действовать режим повышенной готовности.
В начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.