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В Омской области отменили ранее введенный из-за природных пожаров режим ЧС

22 мая 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Омской области стали меньше гореть леса и поля
Теперь в регионе будет действовать режим повышенной готовности.

В Омской области с 22 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе на протяжении двух недель из-за природных пожаров. Согласно результатам мониторинга МЧС, леса и поля в Омской области стали гореть меньше. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«На личном контроле держу исполнение главами муниципальных районов поручения по созданию 20-метровых минерализованных полос. Поставил задачу усилить информационную работу с жителями: предупредить их, что запрет на разведение открытого огня и ограничение на посещение лесов все еще действует», — сообщил Хоценко.

Опасность возникновения лесных и ландшафтных пожаров в Омской области все же сохраняется, поэтому в регионе будет действовать режим повышенной готовности.

В начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.

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#Евгений Игишев#Режим ЧС#Режим повышенной готовности#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#МЧС#Лесные пожары#Общество#Омск#Омская область
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