В Омской области отменили ранее введенный из-за природных пожаров режим ЧС

В Омской области с 22 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе на протяжении двух недель из-за природных пожаров. Согласно результатам мониторинга МЧС, леса и поля в Омской области стали гореть меньше. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.