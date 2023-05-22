В Омской области одобрили проект реконструкции дороги до федеральной трассы

С 15 по 24 мая закроют переезд 2746 км — как раз на участке автодороги от федеральной трассы до деревни Благовещенка. С 29 по 31 мая жители Омской области не смогут воспользоваться переездом 2760 км в Исилькуле на улице Карла Маркса. Закрытым с 5 по 8 июня окажется переезд на 2754 км, который расположен на пересечении с дорогой до деревни Комсомол.