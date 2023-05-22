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В Омской области одобрили проект реконструкции дороги до федеральной трассы

22 мая 2023, 11:26
Фото: Город55
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Подготовкой проектной документации занимался «Автодорпроект».

Городу55 стало известно, что проект реконструкции участка дороги протяженностью 3,8 км от деревни Благовещенка до федеральной трассы М-5 «Челябинск-Омск-Новосибирск» в Исилькульском районе получил положительное заключение госэкспертизы.

Подготовкой проектной документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект», владельцами которого в равных долях являются Дмитрий Дудко, Александр Вардугин и Александр Арбузов.

Проект по реконструкции дороги в Лесном сельском поселении «Автодорпроект» подготовил для МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов», последним с 2015 года руководит Евгений Тах.

Напомним, на прошлом неделе омичей предупредили об ограничении движения транспорта на трех железнодорожных переездах из-за планового ремонта на перегоне Кара-Гуга — Исилькуль.

С 15 по 24 мая закроют переезд 2746 км — как раз на участке автодороги от федеральной трассы до деревни Благовещенка. С 29 по 31 мая жители Омской области не смогут воспользоваться переездом 2760 км в Исилькуле на улице Карла Маркса. Закрытым с 5 по 8 июня окажется переезд на 2754 км, который расположен на пересечении с дорогой до деревни Комсомол.

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#Юлия Истомина#Дорога#Реконструкция#Ремонт#Подрядчик#Проект#Экспертиза#Общество#Новости#Омская область#Исилькульский район#Федеральная трасса
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