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В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода

22 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI
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По прогнозу, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.

В Ленинском округе Омска обнаружили незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Такие данные по состоянию на 22 мая приводит региональный минприроды.

По прогнозам ведомства, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.

По данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir на основании спутниковых исследований, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе в 1,2 раза превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения показатели.

Концентрация твердых микрочастиц составляет 6,1 мкг/м³.

Минувшей ночью в регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00. В дальнейшем режим НМУ могут продлить. В социальных сетях омичи жалуются на качество воздуха в городе. В частности, на смог обратили внимание жители Центрального и Советского округов.

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#Евгений Игишев#Экология#Воздух#Загрязнение воздуха#Сероводород#Минприроды#Общество#Омск#Омская область
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