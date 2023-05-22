В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Ленинском округе Омска обнаружили незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Такие данные по состоянию на 22 мая приводит региональный минприроды.
По прогнозам ведомства, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.
По данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir на основании спутниковых исследований, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе в 1,2 раза превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения показатели.
Концентрация твердых микрочастиц составляет 6,1 мкг/м³.
Минувшей ночью в регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00. В дальнейшем режим НМУ могут продлить. В социальных сетях омичи жалуются на качество воздуха в городе. В частности, на смог обратили внимание жители Центрального и Советского округов.