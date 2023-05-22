В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода

Минувшей ночью в регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11:00. В дальнейшем режим НМУ могут продлить. В социальных сетях омичи жалуются на качество воздуха в городе. В частности, на смог обратили внимание жители Центрального и Советского округов.