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В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч

22 мая 2023, 07:18
Фото: Город55
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Для получения 120 тысяч омским выпускникам нужно набрать на ЕГЭ от 270 баллов

Первыми денежные поощрения получат те ребята, которые получают аттестаты в этом году.

Врио губернатора Виталий Хоценко подписал указ о денежных выплатах студентам омских вузов и их филиалов, которые набрали высокие баллы на едином государственном экзамене. Подобное поощрение будут назначать ежегодно и выплачивать единовременно.

Претендовать на выплату смогут первокурсники очного отделения бакалавриата или специалитета, которые набрали по трем предметам на ЕГЭ минимум 240 баллов.

«30 тыс рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов, 42 тыс рублей — от 250 до 259 баллов, 60 тыс рублей — от 260 до 269 баллов, 120 тыс рублей — от 270 баллов и выше», — рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Ребята, оканчивающие школу в этом году, уже смогут получить соответствующее поощрение. На эти цели из областного бюджета выделят порядка 17 млн рублей.

Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
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#Алина Ясинская#Поощрение#Выплаты#Выплаты студентам#ЕГЭ#Студент#Студенты#Виталий Хоценко#Министерство образования#Общество#Образование#Новости#Омская область#Экзамены
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