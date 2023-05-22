В Омске компания Антропенко приступила к большой стройке на улице Некрасова

Земля под бывшей ТЭЦ-1 с кадастровым номером 55:36:040115:3147, где и началась стройка, принадлежит московскому «Центру строительных проектов», который часто связывают с бизнес-интересами семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Руководителем «Центра строительных проектов является Марина Файзеева, она занимает должности директора в нескольких компаниях, принадлежащих семье Антропенко (ООО „Управляющая компания „Статус“ и ООО „Центр логистики и поставок“).