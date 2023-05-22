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В Омске компания Антропенко приступила к большой стройке на улице Некрасова

22 мая 2023, 08:14
Фото: Город55
Вокруг стройки появился металлический забор.
Строительством на земельном участке занимается омская компания «Строительные материалы Сибири».

Городу55 стало известно, что в Омске запустили стройку культурно-развлекательного комплекса на улице П. Некрасова. Вокруг земельного участка появился металлический забор. А размещенный на нем баннер свидетельствует, что работает здесь общество с ограниченной ответственностью «Строительные материалы Сибири».

Компанией владеет Александр Антропенко (80% уставного капитала) и Михаил Фарберов (20% уставного капитала). По данным сервиса «Эксчек Про» чистая прибыль «Строительных материалов Сибири» в 2022 году составила 26,1 млн рублей, увеличившись на 95%.

Земля под бывшей ТЭЦ-1 с кадастровым номером 55:36:040115:3147, где и началась стройка, принадлежит московскому «Центру строительных проектов», который часто связывают с бизнес-интересами семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Руководителем «Центра строительных проектов является Марина Файзеева, она занимает должности директора в нескольких компаниях, принадлежащих семье Антропенко (ООО „Управляющая компания „Статус“ и ООО „Центр логистики и поставок“).

Земельный участок, где началась стройкаЗемельный участок, где началась стройка
Земельный участок, где началась стройка
Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

На улице П. Некрасова собираются строить культурно-развлекательный комплекс. На участке разрешается возводить постройки до 22 метров в высоту.

Напомним, что против застройки территории бывшей ТЭЦ-1 и Омской крепости активно выступают омские краеведы и архитекторы. Ранее Город55 рассказывал, что именно не устраивает членов омского отделения ВООПиК и помогло ли обращение в приемную президента Владимира Путина отстоять территорию исторического центра.

Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
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#Юлия Истомина#Строительство#Игорь Антропенко#Александр Антропенко#Земельный участок#Омская крепость#Город#Общество#Новости#Омск
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