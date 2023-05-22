В Омске компания Антропенко приступила к большой стройке на улице Некрасова

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Городу55 стало известно, что в Омске запустили стройку культурно-развлекательного комплекса на улице П. Некрасова. Вокруг земельного участка появился металлический забор. А размещенный на нем баннер свидетельствует, что работает здесь общество с ограниченной ответственностью «Строительные материалы Сибири».
Компанией владеет Александр Антропенко (80% уставного капитала) и Михаил Фарберов (20% уставного капитала). По данным сервиса «Эксчек Про» чистая прибыль «Строительных материалов Сибири» в 2022 году составила 26,1 млн рублей, увеличившись на 95%.
Земля под бывшей ТЭЦ-1 с кадастровым номером 55:36:040115:3147, где и началась стройка, принадлежит московскому «Центру строительных проектов», который часто связывают с бизнес-интересами семьи депутата Госдумы Игоря Антропенко. Руководителем «Центра строительных проектов является Марина Файзеева, она занимает должности директора в нескольких компаниях, принадлежащих семье Антропенко (ООО „Управляющая компания „Статус“ и ООО „Центр логистики и поставок“).
На улице П. Некрасова собираются строить культурно-развлекательный комплекс. На участке разрешается возводить постройки до 22 метров в высоту.
Напомним, что против застройки территории бывшей ТЭЦ-1 и Омской крепости активно выступают омские краеведы и архитекторы. Ранее Город55 рассказывал, что именно не устраивает членов омского отделения ВООПиК и помогло ли обращение в приемную президента Владимира Путина отстоять территорию исторического центра.