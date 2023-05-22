В Красноярском крае накрыли сеть подпольных массажных салонов

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
«Организатором данной сети является 38-летний житель Екатеринбурга. Два года назад он начал свою деятельность, открывая подпольные публичные дома в городе Норильске. Организатор, его помощник, два администратора были задержаны, а охранник был освобожден под подписку о невыезде», - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в полиции уточнили, что одна из участниц сети была доставлена из Сочи в Норильск, и в настоящее время следователи работают над ее делом. В результате разбирательств было установлено, что организаторы привлекли не менее 12 девушек к занятию проституцией, пишет ФедералПресс.
Правоохранительные органы продолжают работу по данному делу с целью выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.