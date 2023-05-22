В Красноярском крае накрыли сеть подпольных массажных салонов

Кроме того, в полиции уточнили, что одна из участниц сети была доставлена из Сочи в Норильск, и в настоящее время следователи работают над ее делом. В результате разбирательств было установлено, что организаторы привлекли не менее 12 девушек к занятию проституцией, пишет ФедералПресс.