В Госдуме оценили предложение ввести шестидневную рабочую неделю в России

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Депутат высказался об этом предложении негативно, отметив, что по нынешнему закону уже есть предприятия, которые работают шесть дней в неделю, чтобы выполнить поставленные государством задачи, передает NEWS.ru.
Также Нилов напомнил о предприятиях непрерывного цикла и разговорах про введение четырехдневной рабочей недели. По его словам, он выступает за последнее при условии, что как минимум сохранится уровня производительности труда и доходов работников. По мнению депутата, лишнее вмешательство рынку не пойдет на пользу.
Ранее ассоциация «Аванти» предложила Минтруду России ввести шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы заявили, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны, а такая мера позволит достичь технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета России и снижения зависимости от иностранных институтов.