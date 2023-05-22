В Госдуме оценили предложение ввести шестидневную рабочую неделю в России

Также Нилов напомнил о предприятиях непрерывного цикла и разговорах про введение четырехдневной рабочей недели. По его словам, он выступает за последнее при условии, что как минимум сохранится уровня производительности труда и доходов работников. По мнению депутата, лишнее вмешательство рынку не пойдет на пользу.