Уже 19 очагов. В омском селе нашли бешенство у еще одной собаки

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что на территории села Хомутинка Нижнеомского района зарегистрировали вирус бешенства у собаки. Исследование биоматериала провели в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория».
Село объявили неблагополучным и ввели карантин. Кроме того, на территории проводят мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства (под контролем Россельхознадзора).
«Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные, а в городских условиях — бродячие собаки и кошки», — уточняют в ведомстве