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Уже 19 очагов. В омском селе нашли бешенство у еще одной собаки

22 мая 2023, 12:41
Фото: Город55
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Новый случай бешенства зарегистрировали в селе под Омском

Вирус обнаружили в селе Хомутинка Нижнеомского района.

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что на территории села Хомутинка Нижнеомского района зарегистрировали вирус бешенства у собаки. Исследование биоматериала провели в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория».

Село объявили неблагополучным и ввели карантин. Кроме того, на территории проводят мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства (под контролем Россельхознадзора).

«Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные, а в городских условиях — бродячие собаки и кошки», — уточняют в ведомстве

Напомним, что в этом году на территории Омской области зарегистрировали 19 очагов бешенства. Однако в прошлом году их было всего 5.

Уже 18 очагов. В двух селах Омской области нашли новые очаги бешенства
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#Ксения Карагодина#Омск#Бешенство#Собаки#Общество#Город#Происшествия#Россельхознадзор#Новости#Омская область
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