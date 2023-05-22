Posted Вчера, 13:49
Published Вчера, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Согласно информации от Следственного комитета, против подозреваемого было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Оскорбления религиозных чувств верующих», пишет Общественная служба новостей.
Подозреваемый был идентифицирован как Никита Журавель, местный житель. Следует отметить, что Журавель запечатлел акт сжигания священной книги на видео и опубликовал его на интернет-портале, принадлежащем Центру информационно-психологических операций Вооруженных Сил Украины. Подозреваемый явно преследовал цель оскорбить религиозные чувства верующих. Он признался, что его поступок был вдохновлен Вооруженными Силами Украины.
О возможном наказании для жителя Волгоградской области юрист, почетный адвокат России и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов рассказал Общественной службе новостей. Он отметил, что противники, в данном случае украинская сторона, постоянно ищут пробелы в социальном укладе нашего общества, чтобы проникнуть туда и разжечь конфликты.
«Они постоянно пытаются запретить нашим спортсменам участие в Олимпийских играх, опорочить ветеранов в День Победы, разжигать вражду между детьми, создавая различные организации, такие как ЧВК 'Редан', националистические группировки и футбольные фанаты. Они также используют аресты имущества российских чиновников, организаций и обычных граждан, пытаясь найти уязвимые места и разрушить нашу страну изнутри», — пояснил эксперт.