Уголовное дело возбуждено после сжигания Корана возле мечети в Волгоградской области

Подозреваемый был идентифицирован как Никита Журавель, местный житель. Следует отметить, что Журавель запечатлел акт сжигания священной книги на видео и опубликовал его на интернет-портале, принадлежащем Центру информационно-психологических операций Вооруженных Сил Украины. Подозреваемый явно преследовал цель оскорбить религиозные чувства верующих. Он признался, что его поступок был вдохновлен Вооруженными Силами Украины.