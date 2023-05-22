Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 13:49

Published Вчера, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Уголовное дело возбуждено после сжигания Корана возле мечети в Волгоградской области

22 мая 2023, 13:49
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил акт сжигания священного Корана в непосредственной близости к местной мечети.

Согласно информации от Следственного комитета, против подозреваемого было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Оскорбления религиозных чувств верующих», пишет Общественная служба новостей.

Подозреваемый был идентифицирован как Никита Журавель, местный житель. Следует отметить, что Журавель запечатлел акт сжигания священной книги на видео и опубликовал его на интернет-портале, принадлежащем Центру информационно-психологических операций Вооруженных Сил Украины. Подозреваемый явно преследовал цель оскорбить религиозные чувства верующих. Он признался, что его поступок был вдохновлен Вооруженными Силами Украины.

О возможном наказании для жителя Волгоградской области юрист, почетный адвокат России и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов рассказал Общественной службе новостей. Он отметил, что противники, в данном случае украинская сторона, постоянно ищут пробелы в социальном укладе нашего общества, чтобы проникнуть туда и разжечь конфликты.

«Они постоянно пытаются запретить нашим спортсменам участие в Олимпийских играх, опорочить ветеранов в День Победы, разжигать вражду между детьми, создавая различные организации, такие как ЧВК 'Редан', националистические группировки и футбольные фанаты. Они также используют аресты имущества российских чиновников, организаций и обычных граждан, пытаясь найти уязвимые места и разрушить нашу страну изнутри», — пояснил эксперт.

Подпишитесь
Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 02:31
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
«Всем плевать на людей». Жители Тевриза в жару остались без холодной воды
Сегодня, 07:47
В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 11:56
В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
Сегодня, 04:49
В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками
Сегодня, 10:24