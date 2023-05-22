Стоимость питания и проживания в Грузии: эксперт по туризму поделился информацией

Профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал о том, что отдых в Грузии в начале лета 2023 года может быть не менее привлекательным и даже дешевле, чем в Сочи. Стоимость перелёта из Москвы в Грузию составит примерно 25 тысяч рублей при пересадке и 51 тысячу рублей на прямой рейс.