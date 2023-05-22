Стоимость питания и проживания в Грузии: эксперт по туризму поделился информацией

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В то же время, расходы на проживание и питание в Грузии оказываются более доступными, а качество жилья за 3-4 тысячи рублей в сутки может быть очень хорошим, пишет Pravda.Ru.
Эксперт отметил, что Грузия пока не является массовым туристическим направлением. Путешественники, выбирающие эту страну, обычно предпочитают город Батуми из-за его близости к морю. Он предполагает, что Грузия станет более популярным направлением в будущем.
Бандурин также подчеркнул, что в Грузии отношение к российским туристам является доброжелательным, поскольку они приносят с собой деньги. Он выразил уверенность в том, что в стране не должно возникать эмоциональной напряженности и проблем с приемом туристов.