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Стоимость питания и проживания в Грузии: эксперт по туризму поделился информацией

22 мая 2023, 10:30
Профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал о том, что отдых в Грузии в начале лета 2023 года может быть не менее привлекательным и даже дешевле, чем в Сочи. Стоимость перелёта из Москвы в Грузию составит примерно 25 тысяч рублей при пересадке и 51 тысячу рублей на прямой рейс.

В то же время, расходы на проживание и питание в Грузии оказываются более доступными, а качество жилья за 3-4 тысячи рублей в сутки может быть очень хорошим, пишет Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что Грузия пока не является массовым туристическим направлением. Путешественники, выбирающие эту страну, обычно предпочитают город Батуми из-за его близости к морю. Он предполагает, что Грузия станет более популярным направлением в будущем.

Бандурин также подчеркнул, что в Грузии отношение к российским туристам является доброжелательным, поскольку они приносят с собой деньги. Он выразил уверенность в том, что в стране не должно возникать эмоциональной напряженности и проблем с приемом туристов.

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