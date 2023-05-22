Спецназ задержал троих омичей за выращивание и сбыт марихуаны

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Published Сегодня, 05:10
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В Омске полицейские совместно со спецназом «Гром» задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе регионального Управления МВД России.
32-летнего омича, считающегося организатором незаконного бизнеса, задержали на улице 22-го Апреля. На дачном участке была обнаружена выращенная им конопля, всего оперативники изъяли 710 граммов готового наркотика. Еще 102 грамма марихуаны нашли в гараже фигуранта.
Двух его подельников, 35 и 36 лет, также задержали. При себе у мужчин было около 30 граммов марихуаны, наркотик планировалось продать. В квартире одного из задержанных находилась нарколаборатория, обустроенная в шкафах.
На подозреваемых завели сразу несколько уголовных дел. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурантам дела избрали меру пресечения — подписку о невыезде.