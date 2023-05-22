Снижение срока убийцам из Юрьевки, выплаты за ЕГЭ и последний звонок. Омск за день

В этом году выпускники, которые наберут высокие баллы на ЕГЭ, получат денежное поощрение. Однако единовременная выплата рассчитана лишь на тех, кто поступит в омские вузы и их филиалы. Врио губернатора Виталий Хоценко уже подписал соответствующий указ. В региональном министерстве образования уточнили, что школьники обязательно должны набрать по 3-м предметам на ЕГЭ 240 баллов. Кроме того, 30 тыс рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов, 42 тыс рублей — от 250 до 259 баллов, 60 тыс рублей — от 260 до 269 баллов, 120 тыс рублей — от 270 баллов и выше. Кстати, выплата станет ежегодной. В 2023 году на эти цели из областного бюджета выделят около 17 млн рублей.