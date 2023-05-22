Снижение срока убийцам из Юрьевки, выплаты за ЕГЭ и последний звонок. Омск за день

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Новость №1. Малолетним убийцам из Юрьевки внезапно смягчили приговор
В Омском облсуде смягчили приговор двум подросткам, исключив из дела несколько статей. Об этом Городу55 сообщили в суде. Ранее их признали виновными в убийстве двух взрослых и ребенка в поселке Юрьевка Павлоградского района. Напомним, в марте 2023 года в Павлоградском районном суде вынесли приговор 15-летней девушке и ее 18-летнему парню. Тогда молодому человеку назначили 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а его девушке — 6,5 лет воспитательной колонии. Спустя пару дней прокуратура оспорила приговор. Однако после рассмотрения материалов дела приговоры смягчили. Действия осужденной переквалифицированы на ч. 4, 5 ст. 33 п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, со снижением наказания на 2 месяца. А осужденному снизили наказание до 6 лет 6 месяцев.
Новость №2. В омском минобре рассказали, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
В этом году выпускники, которые наберут высокие баллы на ЕГЭ, получат денежное поощрение. Однако единовременная выплата рассчитана лишь на тех, кто поступит в омские вузы и их филиалы. Врио губернатора Виталий Хоценко уже подписал соответствующий указ. В региональном министерстве образования уточнили, что школьники обязательно должны набрать по 3-м предметам на ЕГЭ 240 баллов. Кроме того, 30 тыс рублей получат те, кто сдал ЕГЭ от 240 до 249 баллов, 42 тыс рублей — от 250 до 259 баллов, 60 тыс рублей — от 260 до 269 баллов, 120 тыс рублей — от 270 баллов и выше. Кстати, выплата станет ежегодной. В 2023 году на эти цели из областного бюджета выделят около 17 млн рублей.
Новость №3. В Омске отзвенели последние звонки
Сегодня, 22 мая, в омских школах прошли традиционные линейки. В этом году из школ выпустилось 4 684 ученика. Отметим, что в социальных сетях мэр Омска Сергей Шелест поздравил одиннадцатиклассников. Кроме того, в этом году выпускников ждет денежное поощрение за высокие баллы ЕГЭ (при условии поступления в вузы Омска). Кстати, экзамены у выпускников начнутся уже в эту пятницу, 26 мая. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября. Выпускной вечер в Омске решили проводить 24 июня.