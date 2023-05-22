Север в огне. За два выходных дня в Омской области случилось десять лесных пожаров

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В главном управлении лесного хозяйства Омской области предоставили данные о пожарах за минувшие выходные. Так, в регионе было потушено десять возгораний в лесах. При этом шесть пожаров случились в Тевризском, Муромцевском, Большеуковском, Называевском, Омском районах. С ними лесхозы справлялись в воскресенье.
В общей сложности со стихией боролись 83 человека, в том числе 52 парашютиста «Авиалесоохраны». Десантники помогали Большеуковскому лесхозу с двумя пожарами, которые развернулись на территории района. Для ликвидации возгораний было использовано 17 спецмашин, приобретенных в рамках нацпроекта «Экология».
Сейчас же лесных пожаров пока нет, однако четвертый класс пожарной опасности сохраняется на территории области. На севере региона при этом наблюдается пятый класс горимости. Очевидцам лесных пожаров следует звонить по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-100-94-00. При возникновении возгораний на полях, берегах рек, обочинах дорог нужно обращаться по номеру 112.
Напомним, что в Омской области до июня действует особый противопожарный режим. За нарушения пожарной безопасности предусмотрены штрафы (без предупреждений). При этом отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели две недели назад из-за природных пожаров.