Север в огне. За два выходных дня в Омской области случилось десять лесных пожаров

Сейчас же лесных пожаров пока нет, однако четвертый класс пожарной опасности сохраняется на территории области. На севере региона при этом наблюдается пятый класс горимости. Очевидцам лесных пожаров следует звонить по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-100-94-00. При возникновении возгораний на полях, берегах рек, обочинах дорог нужно обращаться по номеру 112.