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Север в огне. За два выходных дня в Омской области случилось десять лесных пожаров

22 мая 2023, 06:22
Фото: Город55
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На прошлых выходных леса Омской области горели десять раз

В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности, так что местным жителям стоит быть начеку.

В главном управлении лесного хозяйства Омской области предоставили данные о пожарах за минувшие выходные. Так, в регионе было потушено десять возгораний в лесах. При этом шесть пожаров случились в Тевризском, Муромцевском, Большеуковском, Называевском, Омском районах. С ними лесхозы справлялись в воскресенье.

В общей сложности со стихией боролись 83 человека, в том числе 52 парашютиста «Авиалесоохраны». Десантники помогали Большеуковскому лесхозу с двумя пожарами, которые развернулись на территории района. Для ликвидации возгораний было использовано 17 спецмашин, приобретенных в рамках нацпроекта «Экология».

Сейчас же лесных пожаров пока нет, однако четвертый класс пожарной опасности сохраняется на территории области. На севере региона при этом наблюдается пятый класс горимости. Очевидцам лесных пожаров следует звонить по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-100-94-00. При возникновении возгораний на полях, берегах рек, обочинах дорог нужно обращаться по номеру 112.

Напомним, что в Омской области до июня действует особый противопожарный режим. За нарушения пожарной безопасности предусмотрены штрафы (без предупреждений). При этом отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели две недели назад из-за природных пожаров.

В Омской области отменили ранее введенный из-за природных пожаров режим ЧС
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#Алина Ясинская#Пожар в Омской области#Пожары в Омской области#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Лесные пожары
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