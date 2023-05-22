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Серийный поджигатель задержан в Екатеринбурге по новому делу

22 мая 2023, 08:49
Полиция города Екатеринбурга сообщила о задержании Александра Лемешева, ранее отбывавшего наказание в колонии строгого режима за поджог 40 автомобилей. Пресс-группа городского УМВД подтвердила данную информацию.

«Мужчина, который ранее был судим за поджог автомобилей, снова стал подозреваемым в совершении преступления», - заявили в полиции.

Подозреваемый был задержан полицейскими после поджога двух автомобилей на улице Восточной. Впоследствии стало известно, что это 36-летний житель села Патруши по имени Александр Лемешев, который ранее также был связан с поджогами автомобилей и отбывал пять лет за порчу чужого имущества, пишет ФедералПресс.

«В 2017 году данный гражданин был осужден за поджог 41 автомобиля на территории Екатеринбурга и Арамиля», - пояснили в УМВД.

Александр Лемешев был освобожден осенью 2022 года. Сразу после его освобождения произошел пожар в садовом доме в селе Патруши, за который соседи обвинили Лемешева.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено новое уголовное дело по статье 167 части 2 УК.

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