Серийный поджигатель задержан в Екатеринбурге по новому делу

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
«Мужчина, который ранее был судим за поджог автомобилей, снова стал подозреваемым в совершении преступления», - заявили в полиции.
Подозреваемый был задержан полицейскими после поджога двух автомобилей на улице Восточной. Впоследствии стало известно, что это 36-летний житель села Патруши по имени Александр Лемешев, который ранее также был связан с поджогами автомобилей и отбывал пять лет за порчу чужого имущества, пишет ФедералПресс.
«В 2017 году данный гражданин был осужден за поджог 41 автомобиля на территории Екатеринбурга и Арамиля», - пояснили в УМВД.
Александр Лемешев был освобожден осенью 2022 года. Сразу после его освобождения произошел пожар в садовом доме в селе Патруши, за который соседи обвинили Лемешева.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено новое уголовное дело по статье 167 части 2 УК.