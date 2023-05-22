Серийный поджигатель задержан в Екатеринбурге по новому делу

Подозреваемый был задержан полицейскими после поджога двух автомобилей на улице Восточной. Впоследствии стало известно, что это 36-летний житель села Патруши по имени Александр Лемешев, который ранее также был связан с поджогами автомобилей и отбывал пять лет за порчу чужого имущества, пишет ФедералПресс.