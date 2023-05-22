Республика Сербская готова оплачивать покупки российского газа в рублях

"Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, в настоящее время у нас возникают сложности с оплатой из-за задержек в трансферах через корреспондентские банки", - приводит слова главы представительства Республики Сербской информационное агентство "РИА Новости".