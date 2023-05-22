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Республика Сербская готова оплачивать покупки российского газа в рублях

22 мая 2023, 11:21
Глава представительства Республики Сербской в России, Душан Перович, объявил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать закупки российского газа в рублях. Эту информацию он сообщил 22 мая.

По словам Перовича, компания "Газпром" ежегодно продлевает основной договор о поставках газа, и Республика Сербская получает рыночную цену, но по старой формуле, пишет газета “Известия”.

"Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, в настоящее время у нас возникают сложности с оплатой из-за задержек в трансферах через корреспондентские банки", - приводит слова главы представительства Республики Сербской информационное агентство "РИА Новости".

Перович также добавил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Милорад Додик, планирует посетить Москву 23 мая и может обсудить с президентом России, Владимиром Путиным, цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России.

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