Расследование СМИ раскрывает сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Антимонопольная служба также обнаружила нарушения в процедуре закупки работ по строительству дороги из Ростова до границы Донецкой народной республики. Недавно в Азовском районе был объявлен тендер на содержание дорог на сумму 77,5 миллиона рублей, но при этом не был указан объем работ. В настоящее время проводится проверка данного случая.