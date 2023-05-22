Расследование СМИ раскрывает сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Арбитражный суд региона подтвердил претензии антимонопольной службы к министерству транспорта. Ведомство обвинили в манипулировании закупками на содержание дорог, что привело к предоставлению контрактов определенным участникам, пишет newizv.ru.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области, региональное министерство транспорта организовало два электронных аукциона общей стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Предполагаемая подрядная организация должна была выполнить 54 вида работ одновременно в 34 населенных пунктах области. Единственными потенциальными исполнителями контрактов были две крупные организации: "РостовАвтоДор" и "Тацинское ДСУ".
Вспыхнул новый скандал, в котором участвовали ФАС, дорожные чиновники и подрядчик "РостовАвтоДор", руководителем которого ранее был нынешний министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Арбитражный суд Москвы подтвердил наложенные УФАС штрафы на "РостовАвтоДор" и ООО "Строитель" за ограничение конкуренции. Общая сумма штрафов составила более 228 миллионов рублей за участие в картельном сговоре среди подрядчиков.
Антимонопольная служба также обнаружила нарушения в процедуре закупки работ по строительству дороги из Ростова до границы Донецкой народной республики. Недавно в Азовском районе был объявлен тендер на содержание дорог на сумму 77,5 миллиона рублей, но при этом не был указан объем работ. В настоящее время проводится проверка данного случая.
Местные и федеральные СМИ регулярно пишут о связи министра транспорта Ростовской области, бывшего руководителя "РостовАвтоДора" Владимира Окунева и семьи дорожного магната Павла Рогачкина. ФАС неоднократно выявляла картельные соглашения, в которых участвовали дорожные предприятия, принадлежащие семье Рогачкина. Министерство транспорта региона регулярно проводит электронные конкурсы, в результате которых контракты получают предприятия Рогачкина, такие как "Ростовское ДСУ" и "Т-Транс".
Однако жители и гости региона выражают недовольство состоянием дорог.
По данным исследования, проведенного “РИА Новости”, Ростовская область заняла 30-е место в рейтинге качества дорожного полотна.
В апреле президент Владимир Путин выразил недовольство состоянием дорожной инфраструктуры в регионе. Он заявил, что "там не только проехать, но скоро и пройти станет невозможно".
Повлияет ли прямое внимание президента к дорожной отрасли Ростовской области на ситуацию - покажет время.