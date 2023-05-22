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Работавшая на вредном производстве омичка через суд добилась досрочной пенсии

22 мая 2023, 08:11
Фото: Город55
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Она измеряла уровень загрязнения поверхностей радиоактивными атомами на горно-химическом комбинате.

Женщина долгое время работала на вредном производстве и должна была досрочно выйти на пенсию еще четыре года назад. Ей неоднократно отказывали в этом, из-за чего пришлось обратиться в суд.

Омичка на протяжении нескольких лет предоставляла сотрудникам Пенсионного фонда все документы от работодателя, требуя перевести ее в статус пенсионерки досрочно. Известно, что на здоровье женщины влияла работа на горно-химическом комбинате, она была дозиметристом (измеряла уровень загрязнения поверхностей и пространства радиоактивными атомами).

Центральный районный суд посчитал, что истец должен получить пенсию с момента последнего обращения в Пенсионный фонд, что было в 2022 году. Омичку это не устроило, так что она подала апелляционную жалобу.

По итогам заседания Омского облсуда апелляция была принята. Женщине должны назначить пенсию со дня первого обращения. С заявлением в Пенсионный фонд омичка обратилась еще в 2019 году, уточнили в пресс-службе Омского областного суда.

Ранее Город55 писал о количестве пенсионеров в Омской области. На 1 апреля 2023 года в регионе было 561,5 тыс пенсионеров. Число граждан этой категории с начала этого года значительно уменьшилось.

В Омской области за 2 года количество пенсионеров уменьшилось на 20 тысяч человек
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#Алина Ясинская#Новости#Общество#Здоровье#Омск#Суд#Пенсия#Вредное производство#Пенсионный фонд России#Апелляция
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