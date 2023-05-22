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Пьяный омич покурил в постели, отравился и умер

22 мая 2023, 09:33
Фото: 1MI
Мужчина скончался от отравления продуктами горения.
Вредная привычка стала причиной пожара с обильным задымлением.

В Черлакском районе Омской области следователи и эксперты разбираются во всех нюансах смертельного пожара в частном доме, где погиб 60-летний мужчина.

«Сообщение о пожаре в частном доме в селе Большой Атмас поступило в экстренные службы в воскресенье, 21 мая, около 10:45. При тушении возгорания в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяина», — пояснили Город55 в СКР по Омской области.

Спасатели вынесли мужчину в безопасную зону, однако прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Как предварительно установили эксперты, возгорание произошло из-за курения в алкогольном опьянении, а мужчина скончался от острого отравления продуктами горения. Однако все точные выводы о причинах случившегося будут сделаны только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе и пожарно-технической.

По факту этой трагедии уже назначили и стали проводить проверку.

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#Василий Попов#Смерть#Курение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Черлакский район
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