Пьяный омич покурил в постели, отравился и умер

Как предварительно установили эксперты, возгорание произошло из-за курения в алкогольном опьянении, а мужчина скончался от острого отравления продуктами горения. Однако все точные выводы о причинах случившегося будут сделаны только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе и пожарно-технической.