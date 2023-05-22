Пьяный омич покурил в постели, отравился и умер

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Черлакском районе Омской области следователи и эксперты разбираются во всех нюансах смертельного пожара в частном доме, где погиб 60-летний мужчина.
«Сообщение о пожаре в частном доме в селе Большой Атмас поступило в экстренные службы в воскресенье, 21 мая, около 10:45. При тушении возгорания в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяина», — пояснили Город55 в СКР по Омской области.
Спасатели вынесли мужчину в безопасную зону, однако прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
Как предварительно установили эксперты, возгорание произошло из-за курения в алкогольном опьянении, а мужчина скончался от острого отравления продуктами горения. Однако все точные выводы о причинах случившегося будут сделаны только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе и пожарно-технической.
По факту этой трагедии уже назначили и стали проводить проверку.