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Противопоказания к употреблению рыбьего жира: что говорят диетологи

22 мая 2023, 09:57
Врач-диетолог Римма Мойсенко поделилась информацией о рыбьем жире, который богат полезными веществами, но не рекомендуется для всех.

Эксперт отметила, что рыбий жир содержит жирорастворимые витамины, такие как витамин D, необходимый для усвоения кальция, и витамин А, важный для здоровой кожи и иммунной системы. Кроме того, в рыбьем жире присутствуют витамины К1 и К2, которые нормализуют свертываемость крови и предотвращают образование тромбов. Но самой ценной составляющей рыбьего жира являются омега-3 кислоты, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами, пишет iz.ru.

Однако не всем следует употреблять рыбий жир. Врач указала на некоторые группы людей, которым рекомендуется избегать это продукт. Например, людям с аллергией на рыбу следует отказаться от рыбьего жира. Также продукт противопоказан тем, у кого поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов, и у тех, у кого имеются неспецифические аутоиммунные процессы в кишечнике, что может привести к плохой переносимости рыбьего жира. Некоторым долгожителям с антивозрастным геном также не рекомендуется употреблять рыбий жир, поскольку их организм формирует омега-3 жирные кислоты из других продуктов.

Римма Мойсенко подчеркнула, что рыбий жир не является плохим продуктом, но важно учитывать индивидуальные особенности и противопоказания, чтобы поддерживать здоровое питание и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

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