Противопоказания к употреблению рыбьего жира: что говорят диетологи

Однако не всем следует употреблять рыбий жир. Врач указала на некоторые группы людей, которым рекомендуется избегать это продукт. Например, людям с аллергией на рыбу следует отказаться от рыбьего жира. Также продукт противопоказан тем, у кого поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов, и у тех, у кого имеются неспецифические аутоиммунные процессы в кишечнике, что может привести к плохой переносимости рыбьего жира. Некоторым долгожителям с антивозрастным геном также не рекомендуется употреблять рыбий жир, поскольку их организм формирует омега-3 жирные кислоты из других продуктов.