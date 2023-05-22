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Published Сегодня, 18:42

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Updated Сегодня, 18:45

Правительство РФ изменит налоговые правила в сфере добычи газа и нефти

22 мая 2023, 18:42
Российское правительство собирается изменить правила расчета налогов на добычу нефти и газа. В частности, будет снижен размер вычета, который применяется к мировой цене на сырье.

В настоящее время, налог рассчитывается с учетом вычета от мировой цены на нефть, но при условии, что её стоимость не превышает $34 за баррель. Об этом пишет издание 360tv.ru.

Новые правила будут разработаны до 30 июня 2021 года, чтобы приспособиться к новому меняющемуся рынку энергоносителей. Правительство России обещает использовать новые методы расчета на основе новой формулы. Это позволит значительно уменьшить размер налоговых вычетов, которые сейчас устанавливаются на основе европейского рынка.

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