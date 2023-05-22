Пожар в многоквартирном доме в Якутии унес жизни четырех человек

В результате пожара, площадью поражения около 50 квадратных метров, пострадали две квартиры. На данный момент четыре погибших, все взрослые, были обнаружены на месте происшествия, и их личности пока не установлены. Для тушения пожара были привлечены 71 человек и 17 единиц техники. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, чтобы установить причину пожара, виновника инцидента и оценить ущерб.