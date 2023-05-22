Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как стало известно Городу55, жители Азово серьезно возмущены проведением Дня Победы в населенном пункте. Местные остались недовольны организацией мероприятия. Праздник прошел две недели назад, но ответы от официальных лиц поступили лишь сейчас.
Азовчане рассказали, что в районном центре никаких праздничных мероприятий не было, хотя они были анонсированы.
«Десятки возмущенных граждан разных национальностей и возрастов, проживающих в районе, выразили свое негативное отношение к тому, как прошел праздник, которого фактически в районном центре в 2023 году не было. Люди обращают внимание на то, что глава района даже не произнес речь на чрезвычайно скромном 10-минутном возложении цветов у памятника в центре Азово, где присутствовало не более 30-40 человек», — рассказал один из местных жителей.
Глава района Дмитрий Дизер ответил, что 9 мая в течение дня по Азово курсировал автобус по установленному маршруту, из колонок которого звучали песни и поздравления. По улицам райцентра прошел автопробег ветеранов боевых действий. Кроме того, праздничные мероприятия прошли накануне Дня Победы. Так, 3 мая состоялся митинг «Дорогами бессмертного полка», а 5 мая — концерт художественно самодеятельности. Всего же в праздничных мероприятиях, посвященных 78-летней годовщины Победы, по оценкам администрации, приняли участие около 3500 тысяч человек.
«По сравнению с предыдущим 2022 годом не проводилось шествие „Бессмертного полка“, праздничный салют перенесен на 12 июня День России. Праздничное гуляние в Парке культуры и отдыха было отменено в связи проведением реконструкции парка. Совместно с главами сельских поселений обсуждаются и согласовываются все массовые мероприятия, проводимые на территории Азовского района», — говорится в официальном ответе главы района.
В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций рассказали, что подобные вопросы решаются исключительно на местном уровне. А следовательно, азовчанам и администрации района нужно находить общий язык.
Напомним, в День Победы в Омске прошел традиционный праздничный парад. Шествие «Бессмертного полка» в этом году провели в формате яхтенной регаты и мотозабега. А вот салют решено было перенести.