Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая

Глава района Дмитрий Дизер ответил, что 9 мая в течение дня по Азово курсировал автобус по установленному маршруту, из колонок которого звучали песни и поздравления. По улицам райцентра прошел автопробег ветеранов боевых действий. Кроме того, праздничные мероприятия прошли накануне Дня Победы. Так, 3 мая состоялся митинг «Дорогами бессмертного полка», а 5 мая — концерт художественно самодеятельности. Всего же в праздничных мероприятиях, посвященных 78-летней годовщины Победы, по оценкам администрации, приняли участие около 3500 тысяч человек.