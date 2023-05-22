Омичи стали реже бояться увольнений

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Омичи стали реже бояться увольнения. Сервис по поиску работы SuperJob с 1 по 17 мая провел исследование среди работающего населения и сравнил его с результатами прошлого года.
«За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло», — рассказали эксперты.
Потерять работу и лишиться источника доходов боятся 12% омичей. Еще 7% высказали опасения по поводу задержек зарплаты. 6% респондентов признались, что боятся не оправдать ожидания руководства. А 2% работников переживают, что их компания может обанкротиться. Также среди страхов — боязнь коллектива, страх переработок, выгорания, обман работодателя, проверка контролирующих органов.
У подавляющего большинства респондентов никаких страхов, связанных с работой, нет. Так ответили 6 из 10 опрошенных — 58%.
Ранее Город55 рассказал, какие условия труда для омичей являются наиболее важными. Респонденты сошлись во мнении, что решающим фактором является зарплата.