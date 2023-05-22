Омичи стали реже бояться увольнений

Потерять работу и лишиться источника доходов боятся 12% омичей. Еще 7% высказали опасения по поводу задержек зарплаты. 6% респондентов признались, что боятся не оправдать ожидания руководства. А 2% работников переживают, что их компания может обанкротиться. Также среди страхов — боязнь коллектива, страх переработок, выгорания, обман работодателя, проверка контролирующих органов.