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Омичи могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:26
Фото: 1MI
Омичи могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Выплата на отдых детей положена семьям некоторых категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур. Кто может воспользоваться данным видом материальной помощи — рассказываем в материале.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?

Выплата является целевой и направлена на компенсацию стоимости оздоровительного отдыха для детей военных школьного возраста. Средства предоставляются раз в год на учащихся начальных, средних и старших классов общеобразовательных учебных заведений.

Пособие выдается членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые погибли или были признаны пропавшими без вести при исполнении своих служебных обязанностей. Предоставляется выплата также семьям погибших или получивших инвалидность в связи с участием в вооруженном конфликте на территории Чеченской Республики.

Обратиться за пособием имеют право родители или усыновители, опекуны и попечители ребенка военнослужащего. Заявления могут быть рассмотрены только от лиц, которые зарегистрированы вместе с детьми, на которых положена выплата.

Выплата предоставляется согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1051 на каждого ребенка в семье. Отмечается, что неоднократно выплата была проиндексирована и в 2023 году составляет 33 023,23 рубля.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как омичам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Для оформления выплаты рекомендуется обратиться в региональный Социальный фонд России (СФР) или МФЦ. Также заявление на пособие можно направить удаленно через портал «Госуслуги» при наличии авторизованной учетной записи. Ранее вопросом предоставления данного вида материальной помощи занимались органы социальной защиты и Пенсионный фонд России.

К заявлению потребуется приложить свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. Помимо этого, нужно предоставить справки из образовательных организаций (школ) о том, что они проходят в них обучение.

В СФР или МФЦ могут попросить предоставить справку о гибели отца детей или получении им инвалидности, документы из военного комиссариата. С вопросами по оформлению пособия можно обратиться в региональный центр по телефону 8-800-200-13-31. Чтобы уточнить адреса и контактную информацию МФЦ в Омске, перейдите по этой ссылке.

После подачи заявления нужно будет подождать окончательного решения о предоставлении выплаты в течение пяти рабочих дней. Если оно будет положительным, средства направят почтовым переводом или на счет в финансовой организации.

Как омичам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак омичам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как омичам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: piqsels.com
#Омск#Выплаты#Летний отдых 2023#Дети
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