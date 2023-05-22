В СФР или МФЦ могут попросить предоставить справку о гибели отца детей или получении им инвалидности, документы из военного комиссариата. С вопросами по оформлению пособия можно обратиться в региональный центр по телефону 8-800-200-13-31. Чтобы уточнить адреса и контактную информацию МФЦ в Омске, перейдите по этой ссылке.