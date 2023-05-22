Омичам страхование на работе важнее, чем бесплатное питание и корпоративы

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Работники омских компаний рассказали, какие условия труда для них являются наиболее важными. Результаты опроса опубликовал сервис поиску вакансии HeadHunter.
95% респондентов ответили, что достойный уровень заработной платы является важным условием труда. В опросе возможны были несколько вариантов ответов. 49% соискателей хотели бы получить от работодателя полис ДМС. А 36% респондентов видят плюсы в бесплатном питании для сотрудников и организации корпоративов.
Ранее омичи рассказали, от чего страдают на работе. Самый популярный ответ — плохое отношение начальства к подчиненным. Так ответили 16% респондентов. Еще 12% считают основным источником проблем поведение коллег. 8% говорят о непрофессионализме руководства, а 7% — о низкой зарплате.