Омичам страхование на работе важнее, чем бесплатное питание и корпоративы

95% респондентов ответили, что достойный уровень заработной платы является важным условием труда. В опросе возможны были несколько вариантов ответов. 49% соискателей хотели бы получить от работодателя полис ДМС. А 36% респондентов видят плюсы в бесплатном питании для сотрудников и организации корпоративов.