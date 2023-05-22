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Омичам страхование на работе важнее, чем бесплатное питание и корпоративы

22 мая 2023, 02:51
Фото: 1MI
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Но все же, наиболее значимым условием труда омичи, в первую очередь, назвали достойную зарплату.

Работники омских компаний рассказали, какие условия труда для них являются наиболее важными. Результаты опроса опубликовал сервис поиску вакансии HeadHunter.

95% респондентов ответили, что достойный уровень заработной платы является важным условием труда. В опросе возможны были несколько вариантов ответов. 49% соискателей хотели бы получить от работодателя полис ДМС. А 36% респондентов видят плюсы в бесплатном питании для сотрудников и организации корпоративов.

Ранее омичи рассказали, от чего страдают на работе. Самый популярный ответ — плохое отношение начальства к подчиненным. Так ответили 16% респондентов. Еще 12% считают основным источником проблем поведение коллег. 8% говорят о непрофессионализме руководства, а 7% — о низкой зарплате.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансия#Опрос#Общество#Город#Страхование#Корпоратив#Омск#Омская область
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