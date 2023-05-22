Омичам рассказали, почему в доме на Космическом проспекте обвалилась часть стены

Также в ведомстве рассказали, что пост в соцсети опубликовала собственница одной из квартир в доме. Оказалось, что у женщины в закрытой нише находились трубы, которые подлежат замене. И для доступа к инженерным сетям ей пришлось разобрать конструкцию с керамической плиткой (собственник помещения обязан это делать). В результате демонтажных работ и был поврежден штукатурный слой стены в подъезде.