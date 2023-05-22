Омичам рассказали, почему в доме на Космическом проспекте обвалилась часть стены

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Ранее Город55 сообщал, что в соцсетях жители дома №2 по Космическому проспекту жалуются на аварийные условия. По их мнению, дом пора сносить, а не ремонтировать. Жильцы предоставили фото, где видны трещины на стенах и полуразрушенные кирпичи.
В пресс-службе областного Фонда капитального ремонта уточнили, что сейчас работы в ведутся только в подвале четвертого подъезда (капремонт внутридомовых инженерных сетей).
«Работы, которые проходят в доме, не представляют угрозы для жизни и здоровья жильцов. Договор о проведении работ заключен с ООО „СК НИКА-ГРУПП“ — добросовестной подрядной организацией, с которой Фонд капремонта сотрудничает много лет», — отметили в пресс-службе.
Также в ведомстве рассказали, что пост в соцсети опубликовала собственница одной из квартир в доме. Оказалось, что у женщины в закрытой нише находились трубы, которые подлежат замене. И для доступа к инженерным сетям ей пришлось разобрать конструкцию с керамической плиткой (собственник помещения обязан это делать). В результате демонтажных работ и был поврежден штукатурный слой стены в подъезде.
Отметим, что в кратчайшие сроки подрядчик восстановит поврежденную стену за свой счет.