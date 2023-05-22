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Омичам рассказали, почему в доме на Космическом проспекте обвалилась часть стены

22 мая 2023, 11:11
Фото: Город55
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Фонд капремонта прокомментировал ситуацию.

Ранее Город55 сообщал, что в соцсетях жители дома №2 по Космическому проспекту жалуются на аварийные условия. По их мнению, дом пора сносить, а не ремонтировать. Жильцы предоставили фото, где видны трещины на стенах и полуразрушенные кирпичи.

Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2Космический проспект, 2
Космический проспект, 2
Фото: Скриншот паблика ОмскВК

В пресс-службе областного Фонда капитального ремонта уточнили, что сейчас работы в ведутся только в подвале четвертого подъезда (капремонт внутридомовых инженерных сетей).

«Работы, которые проходят в доме, не представляют угрозы для жизни и здоровья жильцов. Договор о проведении работ заключен с ООО „СК НИКА-ГРУПП“ — добросовестной подрядной организацией, с которой Фонд капремонта сотрудничает много лет», — отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве рассказали, что пост в соцсети опубликовала собственница одной из квартир в доме. Оказалось, что у женщины в закрытой нише находились трубы, которые подлежат замене. И для доступа к инженерным сетям ей пришлось разобрать конструкцию с керамической плиткой (собственник помещения обязан это делать). В результате демонтажных работ и был поврежден штукатурный слой стены в подъезде.

Отметим, что в кратчайшие сроки подрядчик восстановит поврежденную стену за свой счет.

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#Ксения Карагодина#Капремонт#Капремонт жилья#Аварийное жилье#Аварийные дома#Аварийный дом#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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