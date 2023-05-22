Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88

По словам Фадиной, в рамках капремонта можно полностью разобрать до фундаментной части здание и восстановить его заново. Главное, сохранить при этом технико-экономические показатели объекта (площадь, этажность, планировку). Однако конкретное решение все же будет выбирать подрядчик, который занимается разработкой проектно-сметной документации для гимназии № 88.