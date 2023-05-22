Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88

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На прошлой неделе в Омске определили подрядчика, которому предстоит до конца года разработать проект и отремонтировать проблемное здание гимназии № 88 в Октябрьском округе, построенное с многочисленными нарушениями в 1955 году.
Капитальным ремонтом в учебном заведении за 163 млн рублей займется компания из Омска «Домострой», владеет которой Елена Ежова. Департамент строительства заключил контракт с ООО 17 мая.
Многие омичи стали задаваться вопросом, а не проще ли снести аварийное здание, а на его месте построить новую современную школу. Ответы на эти вопросы дала экс-мэр Омска и депутат Госдумы Оксана Фадина.
Участок, где расположена гимназия № 88, маленький для новой стройки. Из-за плотной застройки, найти другой свободный участок подходящего размера на Транспортных или увеличить этот — не получится.
«Плотная застройка. Только капремонт с сохранением мощности. Иначе при новой стройке там влезет только малокомплектная школа», — рассказала Оксана Фадина.
По словам Фадиной, в рамках капремонта можно полностью разобрать до фундаментной части здание и восстановить его заново. Главное, сохранить при этом технико-экономические показатели объекта (площадь, этажность, планировку). Однако конкретное решение все же будет выбирать подрядчик, который занимается разработкой проектно-сметной документации для гимназии № 88.