Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Изображение материала

Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88

22 мая 2023, 06:00
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Отремонтировать здание на 3-й Транспортной планируют до конца 2023 года.

На прошлой неделе в Омске определили подрядчика, которому предстоит до конца года разработать проект и отремонтировать проблемное здание гимназии № 88 в Октябрьском округе, построенное с многочисленными нарушениями в 1955 году.

Капитальным ремонтом в учебном заведении за 163 млн рублей займется компания из Омска «Домострой», владеет которой Елена Ежова. Департамент строительства заключил контракт с ООО 17 мая.

Многие омичи стали задаваться вопросом, а не проще ли снести аварийное здание, а на его месте построить новую современную школу. Ответы на эти вопросы дала экс-мэр Омска и депутат Госдумы Оксана Фадина.

Участок, где расположена гимназия № 88, маленький для новой стройки. Из-за плотной застройки, найти другой свободный участок подходящего размера на Транспортных или увеличить этот — не получится.

«Плотная застройка. Только капремонт с сохранением мощности. Иначе при новой стройке там влезет только малокомплектная школа», — рассказала Оксана Фадина.

По словам Фадиной, в рамках капремонта можно полностью разобрать до фундаментной части здание и восстановить его заново. Главное, сохранить при этом технико-экономические показатели объекта (площадь, этажность, планировку). Однако конкретное решение все же будет выбирать подрядчик, который занимается разработкой проектно-сметной документации для гимназии № 88.

В Омске из-за капремонта по другим школам распределят почти 12,5 тысяч учеников
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Школа#Капремонт#Образование#Проект#Строительство#Город#Новости#Омск#Оксана Фадина
Подпишитесь
В «Омскгазсети», связанной с делом Калинина, появился конкурсный управляющий
Сегодня, 06:33
В Омске компания Антропенко приступила к большой стройке на улице Некрасова
Сегодня, 08:14
В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода
Сегодня, 04:23
В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
Сегодня, 07:18
Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
Сегодня, 04:35