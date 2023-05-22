Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Изображение материала

Окрошка, борщ и оливье. Омичам рассказали, как обстоят дела с ценами на продукты

22 мая 2023, 16:58
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали, во сколько обойдутся традиционные блюда

Огурцы дорожают, а картошка дешевеет. Что происходит с ценами на продукты.

Специалисты разобрались, на какие блюда цены в летнем сезоне 2023 года стали доступнее, а какие уже многим не по карману. «Новые Известия» сообщили, что набор для приготовления окрошки за год увеличился на 3% (около 900 рублей), а на онлайн-платформах — 20%.

Фото: «Новые Известия»

Выяснилось, что набор для приготовления окрошки обойдется россиянам в 46 рублей, а в прошлом году — чуть больше 54 рубля. Отметим, что данные взяты из расчета на одну порцию: 83 грамма картофеля, 42 грамма колбасы, половина яйца, 25 граммов огурцов, около 0,33 литра кваса.

В Росстате уточнили, что в нынешний период это дешевле на 15%. А все дело в том, что картофель подешевел на целых 70%. В прошлом году его покупали за 112 рублей, а сейчас всего за 33,17 рубля. А вот огурцы, наоборот, подорожали на целых 30% (166 рублей). Здесь сказался ценовой скачок в середине мая.

Для приготовления борща необходимо закупиться говядиной (112 г), картофелем (120 г), капустой (75 г), свеклой (100 г), морковью (25 г), луком (100 г), маслом (45 мл) и томатной пастой (40 г) (на одну порцию). С нынешними ценами за такой набор придется заплатить 93,4 рубля (в 2022 году — 99,9 рублей).

К подешевевшей картошке «присоединилась» капуста — 39,48 рублей (было 63,2). А вот томатные консервы «подскочили» в цене на 10,3% (около 333 рубля за 1 кг). Но затратнее всего — мясо, которое подорожало на 4,15%. В общей сложности говядина на кости выйдет в 491 рубль за килограмм.

Традиционный салат оливье в нынешнем году обойдется в 77 рублей. Это с расчетом на 60 граммов картофеля, 50 граммов моркови, три четверти яйца, 75 граммов горошка, 58 граммов колбасы, 55 граммов огурцов и 42 грамма майонеза.

Оказалось, что стоимость выросла на 3,8%, по сравнению с прошлым годом. Любимый для многих салат значительно подорожал, ведь все продукты, кроме картофеля, выросли в цене (горошек на 9,4% и майонез на 2%).

Фото: «Новые Известия»

Специалисты рассказали, что в текущем году можно приготовить на обед (бюджетно):

  • пшенная каша на воде;
  • тушеной картошка с капустой;
  • салат из капусты со свеклой приправленный подсолнечным маслом;
  • десерт из запеченного яблока.

А в самый дорогой обед войдут:

  • говядина, обжаренная с луком и ломтиком хлеба;
  • бараньи ребрышки с огурцами;
  • тушка рыбы целиком;
  • бананы с печеньем к чаю.

Но уже к осени этот список продуктов может значительно поменяться.

«В России очень ярко выражена сезонность из-за слабого технического развития агропромышленного комплекса», — отмечают «Новые Известия».

Если урожай будет хороший, то цены снизят, а вот если не уродятся зерно и овощи — начнутся проблемы и повышение цен.

Не луком единым. Какие продукты подорожали в Омске к весне
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Цены#Цены на продукты#Продукты#Продукты питания#Общество#Город#Происшествия#Новости#Стоимость#Росстат#Омск#Омская область#Экономика#Касается каждого
Подпишитесь
Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
Сегодня, 04:35
Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали
Сегодня, 08:46
В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов
Сегодня, 10:23
Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
Сегодня, 09:00
В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
Сегодня, 07:18
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
Сегодня, 09:13