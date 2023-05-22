Окрошка, борщ и оливье. Омичам рассказали, как обстоят дела с ценами на продукты

В Росстате уточнили, что в нынешний период это дешевле на 15%. А все дело в том, что картофель подешевел на целых 70%. В прошлом году его покупали за 112 рублей, а сейчас всего за 33,17 рубля. А вот огурцы, наоборот, подорожали на целых 30% (166 рублей). Здесь сказался ценовой скачок в середине мая.