Окрошка, борщ и оливье. Омичам рассказали, как обстоят дела с ценами на продукты

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Специалисты разобрались, на какие блюда цены в летнем сезоне 2023 года стали доступнее, а какие уже многим не по карману. «Новые Известия» сообщили, что набор для приготовления окрошки за год увеличился на 3% (около 900 рублей), а на онлайн-платформах — 20%.
Выяснилось, что набор для приготовления окрошки обойдется россиянам в 46 рублей, а в прошлом году — чуть больше 54 рубля. Отметим, что данные взяты из расчета на одну порцию: 83 грамма картофеля, 42 грамма колбасы, половина яйца, 25 граммов огурцов, около 0,33 литра кваса.
В Росстате уточнили, что в нынешний период это дешевле на 15%. А все дело в том, что картофель подешевел на целых 70%. В прошлом году его покупали за 112 рублей, а сейчас всего за 33,17 рубля. А вот огурцы, наоборот, подорожали на целых 30% (166 рублей). Здесь сказался ценовой скачок в середине мая.
Для приготовления борща необходимо закупиться говядиной (112 г), картофелем (120 г), капустой (75 г), свеклой (100 г), морковью (25 г), луком (100 г), маслом (45 мл) и томатной пастой (40 г) (на одну порцию). С нынешними ценами за такой набор придется заплатить 93,4 рубля (в 2022 году — 99,9 рублей).
К подешевевшей картошке «присоединилась» капуста — 39,48 рублей (было 63,2). А вот томатные консервы «подскочили» в цене на 10,3% (около 333 рубля за 1 кг). Но затратнее всего — мясо, которое подорожало на 4,15%. В общей сложности говядина на кости выйдет в 491 рубль за килограмм.
Традиционный салат оливье в нынешнем году обойдется в 77 рублей. Это с расчетом на 60 граммов картофеля, 50 граммов моркови, три четверти яйца, 75 граммов горошка, 58 граммов колбасы, 55 граммов огурцов и 42 грамма майонеза.
Оказалось, что стоимость выросла на 3,8%, по сравнению с прошлым годом. Любимый для многих салат значительно подорожал, ведь все продукты, кроме картофеля, выросли в цене (горошек на 9,4% и майонез на 2%).
Специалисты рассказали, что в текущем году можно приготовить на обед (бюджетно):
А в самый дорогой обед войдут:
Но уже к осени этот список продуктов может значительно поменяться.
«В России очень ярко выражена сезонность из-за слабого технического развития агропромышленного комплекса», — отмечают «Новые Известия».
Если урожай будет хороший, то цены снизят, а вот если не уродятся зерно и овощи — начнутся проблемы и повышение цен.