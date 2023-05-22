Неосторожное обращение с циркулярной пилой почти лишило школьника руки в Улан-Удэ

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Вследствие происшествия мальчика срочно доставили в районную больницу с использованием санавиации, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел в середине мая, когда мальчик неосторожно засунул свою руку под работающую электрическую пилу. Медицинская команда провела четырехчасовую операцию, сосредоточившись на спасении руки и ее подвижных функций.
Операция завершилась успешно, однако перед мальчиком теперь стоит долгий путь реабилитации, который ему предстоит пройти в Москве. Медицинские специалисты будут работать над восстановлением его руки и помощью во время этого непростого процесса.