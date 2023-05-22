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Неосторожное обращение с циркулярной пилой почти лишило школьника руки в Улан-Удэ

22 мая 2023, 08:38
В Джидинском районе Улан-Удэ произошел серьезный инцидент, когда школьник едва не потерял кисть руки в результате неосторожного обращения с циркулярной пилой.

Вследствие происшествия мальчика срочно доставили в районную больницу с использованием санавиации, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел в середине мая, когда мальчик неосторожно засунул свою руку под работающую электрическую пилу. Медицинская команда провела четырехчасовую операцию, сосредоточившись на спасении руки и ее подвижных функций.

Операция завершилась успешно, однако перед мальчиком теперь стоит долгий путь реабилитации, который ему предстоит пройти в Москве. Медицинские специалисты будут работать над восстановлением его руки и помощью во время этого непростого процесса.

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