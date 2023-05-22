«Не все подростки такие». Юные омичи провели субботник в скейт-парке на Бударина

На разгромленные скамейки и мусор в скейт-парке омичи обратили внимание в начале мая. Спортивная площадка открылась меньше года назад, но уже пострадала от рук вандалов. В мэрии рассказали, что на территории скейт-парка ведется круглосуточное видеонаблюдение, на нарушителей написали заявление в полицию.