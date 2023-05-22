«Не все подростки такие». Юные омичи провели субботник в скейт-парке на Бударина

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Омские подростки по собственной инициативе в воскресенье, 21 мая, собрали несколько мешков с мусором в скейт-парке на улице Бударина. Поводом послужили комментарии в социальных сетях о вандализме. Юных скейтеров посчитали виновными в поломанных скамейках и беспорядке на территории спортплощадки.
«Я почти каждый день принуждаю людей не мусорить и убирать за собой. Мы делаем это не на публику, а за тем, что самим неприятно находиться в скейтпарке в котором грязно и так далее. Не все подростки такие», — опубликовал свой пост молодой омич в паблике «Я живу в Омске».
На разгромленные скамейки и мусор в скейт-парке омичи обратили внимание в начале мая. Спортивная площадка открылась меньше года назад, но уже пострадала от рук вандалов. В мэрии рассказали, что на территории скейт-парка ведется круглосуточное видеонаблюдение, на нарушителей написали заявление в полицию.