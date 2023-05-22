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Не успевший оправиться от тюрьмы рецидивист чуть не заколол молодого парня в Омске

22 мая 2023, 09:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина вышел из тюрьмы и в этом же месяце напал на молодого парня с ножом

Он нанес несколько ударов партнеру по выпивке и сам же вызвал на место бригаду медиков.

Инцидент произошел вечером 19 мая этого года в рабочем поселке Новостройка. 50-летний мужчина познакомился с 24-летним парнем, и вскоре компания принялась пить. В какой-то момент между ними образовался конфликт — молодой человек оскорбил компаньона. Из-за этого друг-рецидивист разгорячился и схватился за нож.

Он ударил несколько раз парня в шею, которого знал примерно несколько часов. После мужчина сам вызвал ему скорую помощь. В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что подозреваемый в покушении на убийство освободился из тюрьмы только в этом месяце.

Его задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. В данный момент он находится под стражей. Расследование по этому уголовному делу продолжается, уточнили в региональном следкоме.

Ранее Город55 писал о вынесении приговора 60-летнему фермеру, который также во время распития спиртного взялся за нож. Дело обстояло в одном из частных домов поселка Таврическое. Его жертвой стал 45-летний работник, попросивший аванс в 2,5 тыс рублей.

Омского фермера приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство работника
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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Суд#Покушение на убийство#Рецидивист
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