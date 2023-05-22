Не успевший оправиться от тюрьмы рецидивист чуть не заколол молодого парня в Омске

Он ударил несколько раз парня в шею, которого знал примерно несколько часов. После мужчина сам вызвал ему скорую помощь. В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что подозреваемый в покушении на убийство освободился из тюрьмы только в этом месяце.