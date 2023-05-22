На Левобережье Омска легковушка сбила двух перебегавших дорогу девочек

Оказалось, что две девочки решили перебежать дорогу в неположенном месте. Однако закончилось все тем, что дети попали под колеса автомобиля «Toyota Ractis», за рулем которого был 46-летний водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 22.



Отметим, что школьницам понадобилась медицинская помощь. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.