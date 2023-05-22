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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

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На Левобережье Омска легковушка сбила двух перебегавших дорогу девочек

22 мая 2023, 13:26
Фото: Город55
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Детей доставили в больницу.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 22 мая, в районе двух часов дня на улице Дианова сбили двух детей (9 и 10 лет).

Оказалось, что две девочки решили перебежать дорогу в неположенном месте. Однако закончилось все тем, что дети попали под колеса автомобиля «Toyota Ractis», за рулем которого был 46-летний водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 22.

Отметим, что школьницам понадобилась медицинская помощь. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.

Бежали на красный сигнал светофора. За неделю на омских дорогах сбили 5 детей
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#Ксения Карагодина#ДТП#ДТП с пострадавшими#Дети#Несовершеннолетние дети#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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