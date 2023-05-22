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Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр

22 мая 2023, 10:57
Фото: Город55
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В Омске нашли фальсифицированные опасные сыр и сливочное масло

Производитель и владелец продукции отделались предостережениями.

В региональном Россельхознадзоре рассказали о проверке молочной продукции. На исследование специалисты взяли пять образцов сливочного масла, сыра, молока и сметаны.

По итогам проверок в одном сыре и сливочном масле нашли фитостерины. Несоответствие нормативам по жирно-кислотному составу говорит о фальсификации продукции, объяснили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом занесли в систему оповещения ФГИС «Сирано».

Производитель сыра (работает в другом регионе) и владелец продукции в Омской области узнали от сотрудников Россельхознадзора результаты исследований. Им внесли предостережение и приостановили действие декларации о соответствии на продукцию. Вообще же с начала года представители надзорного ведомства зарегистрировали 21 случай нарушения жирно-кислотного состава.

Ранее Город55 писал о том, что в областную больницу попала крупная партия сливочного масла с кишечной палочкой. По информации регионального минздрава, продукция не попала на стол к пациентам, так как специалисты медучреждения вовремя выявили факт нарушения.

Кишечная палочка в подарок. Омские пациенты ели на завтрак опасное сливочное масло
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#Алина Ясинская#Сливочное масло#Сыр#Фальсификат#Россельхознадзор#Молочная продукция#Общество#Здоровье#Новости#Омск
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