Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Updated Сегодня, 11:00
В региональном Россельхознадзоре рассказали о проверке молочной продукции. На исследование специалисты взяли пять образцов сливочного масла, сыра, молока и сметаны.
По итогам проверок в одном сыре и сливочном масле нашли фитостерины. Несоответствие нормативам по жирно-кислотному составу говорит о фальсификации продукции, объяснили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом занесли в систему оповещения ФГИС «Сирано».
Производитель сыра (работает в другом регионе) и владелец продукции в Омской области узнали от сотрудников Россельхознадзора результаты исследований. Им внесли предостережение и приостановили действие декларации о соответствии на продукцию. Вообще же с начала года представители надзорного ведомства зарегистрировали 21 случай нарушения жирно-кислотного состава.
Ранее Город55 писал о том, что в областную больницу попала крупная партия сливочного масла с кишечной палочкой. По информации регионального минздрава, продукция не попала на стол к пациентам, так как специалисты медучреждения вовремя выявили факт нарушения.