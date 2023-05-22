Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр

Производитель сыра (работает в другом регионе) и владелец продукции в Омской области узнали от сотрудников Россельхознадзора результаты исследований. Им внесли предостережение и приостановили действие декларации о соответствии на продукцию. Вообще же с начала года представители надзорного ведомства зарегистрировали 21 случай нарушения жирно-кислотного состава.